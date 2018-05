Alcalde de Valparaíso pide al Ejecutivo incluir ley de Puertos en cuenta pública

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, llamó esta mañana al Presidente de la República incluir en el mensaje que entregará este viernes 1 de junio, la denominada ley de Puertos, toda vez que este proyecto sería un enorme impulso para las ciudades-puerto del país.

“El Presidente Piñera tiene en sus manos la posibilidad de iniciar la tramitación legislativa de la ley de Puertos que permita a Valparaíso contar con un tributo, avanzar al desarrollo, a tener una ciudad de derechos, con calidad de vida, con grandes inversiones públicas y privadas. Tiene la posibilidad de que el Estado apoye a todas las ciudades puerto, que han visto cómo los puertos han ido creciendo a la espalda de dichas ciudades”, señaló.

Luego, añadió que “es urgente, es prioritario para la ciudad contar con una ley que le permita al puerto pagar impuestos en la ciudad. Pagar impuesto que permita, por ejemplo, construir escuelas, reparar consultorios, reparar calles, poder construir viviendas sociales para reducir el déficit de vivienda, poder abrir centros culturales en los cerros que permitan el desarrollo cultural de nuestros niños y nuestras niñas, construir canchas, dar espacios para el deporte; en definitiva, convertir esta ciudad -precisamente- en la joya del pacífico del siglo 21”.

Añadió la autoridad comunal que existe enorme consenso en apoyar esta iniciativa, al ser “una demanda transversal y que vas más allá de los colores políticos”, por lo que sólo faltaría el respaldo del Ejecutivo. “Estamos seguros que esta ley va a tener una tramitación rápida”, añadió Sharp.

Por otra parte, y al ser consultado por la posibilidad de hechos violentos en las inmediaciones del Congreso, durante la cuenta pública, el alcalde de Valparaíso señaló que está seguro que quienes marcharán ese día tienen claro que “el objetivo es poner por adelante, y de manera pública, las demandas del movimiento social, y no otra cosa. Al final del 1 de junio tenemos que estar hablando de tres cosas: si nos pareció, o no, el discurso del Presidente; si hizo mención, o no, a la ley de Puertos en su discurso, y la masividad, ojalá del movimiento que se va a desplegar por la ciudad”.

En esta línea, ratificó que ya está todo coordinado con las demás autoridades, por lo que espera que sea una jornada tranquila.