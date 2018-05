Comisión analizó en sesión secreta demanda contra Bolivia por río Silala

En una sesión de carácter secreto, los diputados de la Comisión de RR.EE. de la Cámara recibieron la exposición de Ximena Fuentes, titular de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol). La cita tuvo como objetivo “abordar en profundidad la demanda que ha hecho Chile frente a Bolivia en La Haya, a propósito del río Silala”, como explicó el presidente de la instancia, Vlado Mirosevic (PL).

El parlamentario explicó que la tesis chilena es que este es un río internacional, cuyas aguas llegan a Chile de manera natural. “En el fondo, dado que es un río internacional, se le tiene que aplicar el derecho internacional en materia de ríos internacionales, por lo tanto, Chile tienen derecho al uso equitativo de esas aguas”, especificó.

En esta dirección, sostuvo que Chile tiene el derecho a usarlas y no como ha expresado Bolivia, que nuestro país estaría robando las aguas a Bolivia, en circunstancias de que ha sido históricamente reconocido por el país del norte que este es un río internacional hasta el año 1999. “De ahí en adelante, Bolivia cambia en su tesis y comienza a decir que este no es un río internacional, por lo tanto, no tendría Chile derecho sobre esa agua”, detalló.

Siguiendo con la materia, el parlamentario explicó que hay una serie de argumentos que están basados en hechos históricos. “Es decir, Chile y Bolivia han reconocido por más de cien años que este es un río internacional. Así lo muestra la cartografía, los mapas, tanto de Bolivia como de Chile, este no es invento nuestro. Por lo tanto, ahí hay una serie de antecedentes históricos potentes”, puntualizó.

Indicó, además, que hay estudios que son más bien hidrológicos y geológicos, que muestran con claridad que es un río internacional y que esto no ha sido producido por el hombre y que aquí hay claramente un río que, de manera natural, cruza la frontera y que esto estaba desde mucho antes del tratado de 1904. “Estamos hablando de siglos, por lo tanto, difícilmente Bolivia podría demostrar ante la Corte una tesis científica distinta”, finalizó.

La embajadora Ximena Fuentes, titular de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), no entregó declaraciones al finalizar el trabajo de la Comisión por el carácter secreto de esta sesión. No obstante, en la cuenta pública del organismo correspondiente al año 2017 (publicada en la página web del organismo) se refirió al “Caso Silala”: “tengo el honor de representar a Chile como Agente y la gestión de este caso está a cargo de la Unidad de Recursos Hídricos Compartidos de esta Dirección Nacional”.

Junto a lo anterior, destacó el trabajo científico que involucra este caso, el que cuenta con un equipo multidisciplinario de alto nivel, tanto nacional como internacional, lo que permitió la entrega de la memoria chilena ante la Corte, el 3 de julio de 2017.