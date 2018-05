Investigan la quema de tres vehículos en Las Condes y Ñuñoa

Durante la madrugada de este miércoles se registró la quema de tres vehículos en dos comunas del sector oriente de la capital, lo que está siendo investigado por Carabineros.

En la comuna de Las Condes, una vecina del pasaje Nuestra Señora del Rosario denunció que dos vehículos de su propiedad, los que estaban estacionados en la calle, fueron quemados por completo.

Hasta el momento no se ha confirmado la participación de terceros, ya que en el lugar no se encontraron panfletos de ningún tipo y no había cámaras de seguridad.

Según información preliminar, un testigo aseguró que escuchó sonar la alarma de un vehículo seguida por una fuerte explosión. Personal de Bomberos llegó al lugar para controlar la emergencia.

Por otro lado, en la comuna de Ñuñoa también resultó quemado otro vehículo.

Según lo denunciado por un conserje a Carabineros, dos individuos llegaron a calle Simón Bolívar a bordo de un station wagon Kia Sportage, quienes lanzaron elementos incendiarios contra un Suzuki Baleno que se encontraba estacionado en la vía pública, para luego darse a la fuga.

Bomberos de Ñuñoa llegaron al lugar para controlar el fuego, mientras que el fiscal de turno solicitó a Labocar y el OS9 de Carabineros realizar las pericias correspondientes para aclarar el hecho.