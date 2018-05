Organizaciones sociales feministas llaman a marchar este viernes en Valparaíso

Diversas agrupaciones estudiantiles y sociales, reunidas como la Coordinadora Transversal de Mujeres Organizadas, se encontraron este jueves para realizar un llamado a marchar este viernes 1 de junio, en Valparaíso, en paralelo a la cuenta pública del Presidente de la República, Sebastián Piñera. El objetivo será exigir que en ésta se aborde la educación no sexista, las problemáticas de la salud de las mujeres y el protocolo de aborto en tres causales.

Es así como esta mañana se acercaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar sus planteamientos en torno a la llamada “agenda de género” y un petitorio al Primer Mandatario, con las exigencias de la agrupación, en el marco del discurso presidencial de mañana viernes, en el Congreso Nacional.

En esa línea, Paz Gajardo, vocera de la Confech, llamó “a las mujeres porteñas, a las mujeres trabajadoras que están allá, que día a día luchan para sacar adelante a su familia, a que se unan a esta marcha”.

“Hemos visto que el Gobierno ha estado cegado frente a lo que nuestras compañeras están pidiendo hoy en día. No se ha tomado en cuenta, se ha hablado de pequeñas humillaciones a lo que nuestras compañeras han tenido que pasar en sus establecimientos”, sostuvo.

La dirigenta se refirió también a la invitación que el Gobierno extendió a la Confech, para participar de la reunión de la Comisión Mujer Mineduc, a lo que Gajardo respondió que “hemos decidido que no asistiremos a ninguna mesa de trabajo mientras el Gobierno no no invite a todas las mujeres que somos violentadas, no solamente al movimiento estudiantil”.

Agregó que “somos un grupo grande de mujeres que hemos sido precarizadas durante muchos años. Por lo tanto, no corresponde que nosotras como dirigentas estudiantiles tomemos esta bandera de lucha. Encarecidamente le hemos dicho al Gobierno que debe invitar a las mujeres las cuales han peleado por la vivienda, No+AFP, Movimiento de Mujeres 8 de Marzo y, además, a nuestras compañeras movilizadas”.

Asimismo, afirmó que “nadie le cree al Gobierno que es un gobierno feminista. Eso no es así. El feminismo se hace y no se nace; no por ser mujer eres feminista. Por ahora, el Gobierno no se ha mostrado como un interlocutor válido, ni hombres ni mujeres, porque lamentablemente las mujeres del Gobierno, son las mujeres bien portadas del Gobierno. Jamás han sido feministas. Son todas machistas y patriarcales. Esperamos que dentro de ellas salga una mujer que realmente se ponga del lado de nosotras”.

Así, definió que “un interlocutor no es válido cuando ataca a las mujeres, cuando habla de pequeñas humillaciones, cuando jamás en su vida ha sido feminista ni ha pensado en las mujeres. Por lo tanto, un interlocutor válido es quien se siente a conversar con nosotras y sienta lo que las mujeres vivimos hoy en día, que sienta el maltrato que hemos tenido”.