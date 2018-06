Confech critica a Piñera por omitir demandas estudiantiles feministas

La Confech (Confederación de Estudiantes de Chile) hizo un “balance negativo” respecto a la cuenta pública que entregó el Gobierno este viernes, dado que “no enfrentó las demandas planteadas por el movimiento estudiantil feminista”.

Así, Paz Gajardo, vocera de la confederación, criticó que Piñera no sólo no habló de una educación no sexista, si no que “no se refirió al aborto en tres causales, tampoco a la violencia que existe contra las mujeres de este país”.

Además, señaló que “lo que sí llama la atención es que el Presidente considera que la educación es la ‘madre de todas las batallas’, porque si fuese así, entonces debiese escuchar las demandas por una educación no sexista para transformar la sociedad de Chile, para hacer un cambio cultural en donde entramos todas y todos”.

Respecto a la Agenda Mujer, Gajardo señaló que “un punto en el que nosotras no estamos de acuerdo es que se refiriera a ‘nuestras’ mujeres; ahora lo hizo con ‘nuestros niños’ y ‘nuestros adultos mayores’: esa es una forma muy literal de concebir a las personas como una propiedad y no como sujetos. Por lo tanto, nuevamente demuestra que no está escuchando lo que nosotras le estamos pidiendo. No somos de su propiedad, y eso el presidente Sebastián Piñera debería entenderlo”.

Por su parte, la secretaria General de la FECH (Federación de Estudiantes de Chile) Javiera López, sostuvo que “un presidente que no se atreve a mencionar ninguna vez la palabra ‘feminismo’ o ‘educación no sexista’, básicamente no entiende las demandas de la ciudadanía ni que mientras estas palabras no sean pronunciadas, nosotras vamos a seguir movilizadas”.

“Nosotras como estudiantes creemos que cuando el Presidente habla de niñez y no reconoce la educación no sexista, hay un desconocimiento e invisibilización a la vulneración que sistemáticamente sufren las niñas de este país. Hoy, la violencia institucional tiene rostro de niña, y no podemos seguir anulándola”, añadió.