Hoy se registró la mañana más fría del año en la RM: -2,1°C en Talagante

Este viernes se registró la mañana más fría de lo que va del año en la Región Metropolitana, de acuerdo a los registros on line de las estaciones de medición de la Dirección Meteorológica de Chile.

La temperatura más baja fue de -2,1° Celsius y la marcó la estación de Talagante a las 7:00 horas.

La siguieron la estación de Chorombo, con -1,8° Celsius a las 6:45 horas; la de Buin (El Milagro), con -1,8° C a las 7:00; la de Talagante, con -1,6° C a las 6:45, y la de San José, con -0,9° C a las 7:00 horas.

Después se anotaron las estaciones de Quinta Normal con 0,5 °C a las 4:30; Los Prado, con 0,5° C a las 4:30, y San Pablo, con 0,6° C a las 7:00 horas.

Las estaciones de La Florida y El Paico registraron temperaturas sobre 0°C a las 7:00, con 1,5 y 0,7° C, respectivamente.

En todo caso, la DMC espera que las temperaturas sean aún más bajas durante el fin de semana en la Región Metropolitana, mientras que el lunes serán derechamente invernales.