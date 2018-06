Unión Nacional de Pensionados y Cuenta Pública: "Quedamos con gusto a poco"

El presidente de la Unión Nacional de Pensionados, Francisco Iturriaga Steck, criticó el mensaje entregado por Sebastián Piñera esta mañana, en el Congreso Nacional, señalando que no se consideraron medidas efectivos para el sector.

“Lamentamos que los temas efectivos de la tercera edad no se hayan considerado en los anuncios del Presidente de la República. Agradecemos los buenos propósitos hacia nuestro sector. No obstante lo anterior, no hay anuncios concretos que correspondan a lo que hemos expuesto en todas las instancias. Simplemente nuestros temas no están”, señaló Iturriaga.

Agregó que “hace varios años que venimos solicitando el pasaje rebajado en el transporte público, tema que en el gobierno anterior nunca se consideró y, tal como se ve, tampoco lo considerará este gobierno”.

Del mismo modo, expresó su molestia pues no se apreció en la cuenta pública “un mecanismo concreto para la mejora de las pensiones, jubilaciones y montepíos, en un monto que permita vivir dignamente”.

Asimismo, advirtió sobre la falta de geriatras en el sistema público de salud. “Sólo 57 que, sumado a 31médicos de medicina general, nos deja con 88 profesionales para 3 millones de adultos mayores”, añadió el dirigente.

El presidente de la Unión Nacional de Pensionados indicó también que “después de la cuenta pública del ministro Alfredo Moreno (titular de Desarrollo Social), quedamos esperando varios anuncios que pensamos serian parte de este mensaje. En buen chileno, quedamos con gusto a poco. Tal como van las cosas, la solución de nuestros temas se dará cuando gran parte de nuestro sector haya fallecido”.