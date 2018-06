Movimiento feminista convoca a marchas en todo el país para este 6 de junio

La Confech, la Coordinadora Feminista Universitaria (Cofeu), la Aces y la Cones, convocaron para este miércoles 6 de junio a una nueva marcha feminista, con el fin de protestar contra la “Agenda Mujer”, impulsada por el Ejecutivo, sumado a su rechazo a los dichos del presidente Sebastián Piñera en esta materia en su primera Cuenta Pública, informó radio BioBío.

La marcha ha sido programada para el miércoles a las 11:00 en distintos puntos del país, incluyendo el recorrido Plaza Baquedano-Los Héroes en Santiago, trazado que aún no ha sido autorizado por la Intendencia de Santiago, pero que ya fue solicitado.

Según las organizadoras, los principales motivos de este llamado a movilizarse son las “insuficiencias que el Gobierno ha mostrado en materias de sexualidad y género”.

En conversación con el citado medio, Amanda Mitrovic, vocera de la Cofeu, afirmó que la principal razón de la convocatoria es “salir a responder a un Gobierno que no ha sabido responder a las demandas del movimiento estudiantil feminista”.

Por su parte, la vocera de la Confech, Sandra Beltrami, no desestimó la posibilidad de abrir mesas de diálogo con el Ejecutivo, pero explicando que no habrá voluntad de ello hasta que el Presidente no demuestre un compromiso real con la educación no sexista.

En tanto, Amanda Opazo, vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), explicó que la propuesta de equiparar los costos de las Isapres entre hombres y mujeres elevando las tarifas masculinas, respondería “a buscar un beneficio para sus amigos empresarios” más que favorecer a las mujeres.