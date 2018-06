Senador Girardi propone prohibir venta de leña para uso domiciliario en Santiago

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado, llamó al Ejecutivo a respaldar iniciativa que “prohíbe el ingreso y venta de leña en Santiago” y a asumir ahora -“y no el 2032”- la norma internacional que establece como peligroso para la salud una concentración de 25 microgramos (mg) de PM 2.5 por metro cubico y no de 50 mg como es la norma actual.

Ante la preemergencia ambiental ocurrida este domingo, la segunda en una semana pese a que la anterior no se declaró, el senador Guido Girardi, pidió a las autoridades de Gobierno a tomar “medidas eficaces” para mitigar el daño a la salud de las personas en cada uno de estos episodios.

Por ello, el parlamentario propone “prohibir el ingreso de leña a la ciudad de Santiago, porque es más fácil fiscalizar su venta que cada una de las casas que la usa”.

Además, recordó que “en el gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet, junto a los ministerios de Salud y Medio Ambiente, hicimos un proyecto en ese sentido, pero todos los senadores de derecha votaron en contra. ¿No sé qué o a quién están defendiendo?”

El senador PPD dijo que no ve en las actuales autoridades de ambas carteras, “voluntad o decisión de tener medidas eficientes. Multar a cuatro o cinco casas con la chimenea prendida es pura cosmetología y no sirve. Deben asumir esta responsabilidad de algo evitable -porque la leña es un suntuario prescindible- y no esperemos hasta el 2032 para cumplir con la norma que protege la salud, porque la actual está falseada”.

Igualmente, el senador señaló que “cada vez que hay una preemergencia en la Región Metropolitana el riesgo de morir aumenta un 6% y eso afecta fundamentalmente a los niños más pequeños que sufren bronquitis obstructiva y neumonía, y a los adultos mayores que padecen cuadros obstructivos, pero además el material particulado fino (PM 2.5) genera accidentes vasculares y alteraciones arrítmicas y se disparan los infartos, porque es muy pequeño e ingresa a la vía aérea y a la sangre”.

El parlamentario recordó que “nuestra actual norma establece como peligroso para la salud una concentración de PM 2.5 de 50 microgramos (mg) por metro cúbico lo que es muy poco exigente porque la norma internacional son 25 mg. Chile recién el 2032 alcanzar la norma internacional y eso es mucho tiempo y demasiada gente va a sufrir el daño de la contaminación”.

Por ello el senador pide asumir “ahora, y no el 2032, la norma internacional porque a partir de los 25 mg comienza el riesgo para la salud”.

El senador PPD también sostuvo que “la preemergencia en un domingo no se debe a los autos con convertidor catalítico –responsables de casi un 50% del PM 2.5- porque circulan mucho menos, sino que al uso de leña domiciliaria –culpable del otro casi 50%- en el sector oriente de la ciudad, aunque los más afectados son las comunas de la zona poniente”.

Girardi reconoce que “el plan de descontaminación prohíbe la leña, no se pueden usar estufas de doble cámara, pero en la zona oriente está lleno de chimeneas prendidas porque el reglamento es ineficaz ya que plantea la regulación de las estufas de doble cámara y habría que tener un ejército de fiscalizadores para vigilar las 200 mil casas con este sistema de calefacción. Y además, cómo van a distinguir si están quemando pellet, -que si está permitido- o leña. Es imposible fiscalizarlas y menos en la noche que es cuando más las prenden”.