[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “En la feria me gritaban la 3 R, Rica, Rica, Rica”: Lily Pérez explicó las diferencias entre el piropo y el acoso

“Cuando el piropo se hace entre gente que se conoce y hay confianza no hay problema porque yo no lo tomo como una ofensa, si tú me lo gritaras y yo voy en la calle caminando me sentiría acosada. Es muy distinto”. Explicó la exsenadora Lily Pérez a los panelista de Directo Al Grano para aclarar la naturaleza del piropo.



//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-1-dag-5-junio.mp3

Ante la pregunta por un artículo que el medio digital “El Mostrador” publicó hace unos días, en que Pérez acusaba al presidente de no ser feminista, la presidenta de Amplitud expresó:

“El feminismo es una causa, no una actitud, a diferencia del machismo que sí es una actitud y es una acción”

“El presidente nunca ha sido feminista pero como es un gran político y un gran presidente él sabe que hay una agenda Pro Mujer”, indicando que fue en su gobierno en el que se impulsaron medidas pro mujer como el post natal de seis meses.

//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-2-dag-5-junio.mp3

Lili Pérez también aseguró que: “soy una feminista liberal y respeto que no todo el mundo lo sea. Respeto la libertad de opinión de los demás. Hay un feminismo de carácter radical que lo que hace es generar una rabia entre hombres y mujeres, yo creo que ambos tenemos que tener las mismas oportunidades, para mí los hombres no son mis enemigos”

//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-3-dag-5-junio.mp3

Con respecto a la penalización de los piropos por ordenanza municipal, Claudio Alvarado expresó que:

“El problema con lo que ha hecho el alcalde Lavín no es solamente qué estatus le damos a los piropos versus los insultos o acoso, hay un tema de atribuciones, él está dándole a una ordenanza municipal un carácter que es propio de lo que deben hacer los legisladores”. Y agregó que: “los Alcaldes se dan más atribuciones de las que les corresponde”

//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-4-dag-5-junio.mp3

“En la feria me gritaban la 3 R, Rica, Rica, Rica”

“Yo le encuentro la razón al Alcalde, porque el multó una situación que pasó del piropo al acoso, no es el grito que dijo coma verduritas, es la situación posterior que la mayoría de la gente desconoce”

Explicó Lily Pérez sobre el caso del primer intento se sanción al acoso callejero que se hizo a un vendedor de verduras en Las Condes.