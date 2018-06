Fiscalía Centro Norte investiga pago de coimas al interior de Gendarmería

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte inició una nueva investigación por eventuales delitos ocurridos al interior de Gendarmería. La directora de la entidad, Claudia Bendeck, quien presentó la denuncia, confirmó la indagatoria.

Según publica hoy La Tercera, el escrito de dos páginas acusa una serie de irregularidades que habría realizado un grupo de funcionarios, los que recibirían millonarias coimas a cambio de reintegrar a gendarmes que habían sido dados de baja.

La denuncia fue acompañada por un pendrive que contenía cuatro audios, los cuales reproducen escuchas telefónicas entre un exfuncionario y un presunto coronel de la institución. La información, a la que accedió La Tercera, revela el proceder del grupo dedicado a la presunta actividad delictual denunciada.

De acuerdo a la publicación, Bendeck recibió los registros de audio que involucrarían a empleados y exfuncionarios de Gendarmería en traslados de dependencias a cambio de dinero y la reincorporación de gendarmes que habían sido dados de baja de la institución, también a través de un pago.

La investigación fue derivada a la fiscal de Alta Complejidad, Tania Sironvalle, la misma persecutora que ha estado a cargo de indagar la trama de pensiones millonarias que favorecieron a un grupo de funcionarios de la institución, incluida Myriam Olate.

La Tercera reproduce los audios que registran cuatro llamadas, en que un ex funcionario que se identifica con las iniciales H.E. se comunica con un hombre a quien trata como “coronel”, le indica que su contacto le fue dado por un amigo que habría recibido los mismos servicios que él requiere.

H.E. relata al “coronel” que en septiembre próximo cumplirá cinco años fuera de la institución. Asegura que fue dado de baja luegode que la Comisión Médica de Dipreca lo declarara “no apto para trabajar”, al considerar que padecía “abuso de sustancia y trastorno de personalidad”.

El solicitante indica que la expulsión se materializó en una época en que bebía mucho alcohol, no obstante, este problema habría sido superado “hace años”. Además, afirma que necesita reintegrarse al servicio para mantener a sus cuatro hijos.

A cambio de los $ 4 millones acordados en este primer enlace, el “coronel” le asegura que será llamado en 60 días ante las comisiones médicas de Gendarmería y Dipreca, en tanto su reintegro se produciría en un plazo máximo de 90 días.

Mientras continúan las conversaciones, no solo avanza el acuerdo entre ambas partes por el reingreso. También se ofrecen nuevas “ayudas” a esta persona, aunque a cambio de más dinero.

En un nuevo diálogo, el “coronel” se contacta con H.E. para darle “una noticia buena y otra mala”. Lo favorable es que por parte de Gendarmería su camino de retorno a la institución está libre. Y no solo eso, el reintegro sería de una fecha pasada. Es decir, le indican que su ingreso se hará con fecha junio, 11 meses, especifican, del momento en que se lleva a cabo esta conversación. Esto beneficiaría monetariamente a H.E., dado que recibiría, según cálculos que hizo el “coronel”, 11 remuneraciones y dos bonos trimestrales. Ello le significaría un ingreso aproximado de $ 7 millones.

No obstante, la mala noticia es que hay más personas a quienes pagar. El funcionario activo le indica que se debe “mojar” a una mujer de Dipreca, quien lo ayudaría en esta institución.

En un último llamado, H.E. indicaría que esta mujer le cobró $ 2 millones.

El “coronel”, en tanto, lo llama a la calma, le aconseja que consiga la plata para la mujer, mientras a ellos les cancela con el dinero que recibirá de forma retroactiva. El hombre acepta.

La directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, confirmó la acción judicial. En este sentido, explicó que “esta denuncia se enmarca dentro de la política de transparencia y probidad impulsada por nuestra administración”.

En tanto, el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, reveló que la información también fue enviada a la Contraloría General de la República (CGR). “Para nuestro gobierno es muy importante el buen funcionamiento de las instituciones, en especial todo lo que dice relación con su probidad, transparencia y modernización. Además, pondremos los antecedentes en conocimiento de la Contraloría hoy mismo”, indicó.

“Antes de los hechos denunciados tuvimos una audiencia con el Contralor por varios temas que ya nos preocupaban. En esa audiencia se acordó llevar a cabo un Convenio para que la Contraloría los analice. Poco después nos enteramos de estos hechos adicionales”, agregó Ossa a La Tercera.