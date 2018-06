OS-9 desarticula a banda “Cogote de toro” con armamento y drogas en La Pintana

Efectivos del OS-9 de Carabineros, mediante empadronamientos y entrevistas con testigos, trabajo en el sitio del suceso e interceptaciones telefónicas, logró detener a Vladimir Alfredo Soto Rubillanca, líder de la organización criminal “Cogote de toro”, detectando también domicilios utilizados para almacenar droga y armas de fuego.

Durante hoy, tras autorización de la jueza Marcela Dattas Zapatas, del 15 juzgado de Garantía de Santiago, se realizaron las diligencias de entrada y registro a 10 inmuebles de la Región Metropolitana, donde participaron igual número de equipos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) y 74 funcionarios del Departamento OS -9, logrando también la detención de Franco Sebastian Rino Rubina (25), quien si bien no registra antecedentes penales ni causas pendientes, está vinculado al líder del grupo criminal.

Durante los operativos, informó Carabineros, se realizó un cuantioso decomiso de armamento, constituido por:

-4 pistolas marca Glock C 9.

-1 pistola marca Glock C 40.

-1 revolver marca Taurus C 357

-1 pistola Jericho C 9.

-1 revolver Taurus C 38

-1 pistola a fogueo marca Bruni

El Fiscal Pablo Salinas Martínez, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, a cargo de la investigación, instruyó la incautación de la totalidad de las armas de fuego, pese a que se encuentran debidamente inscritas.

Igualmente, fueron confiscados 100 cartuchos calibre 38 mm, 166 cartuchos calibre 9 mm, y 2 cartuchos calibre 40 mm.

Por otra parte, se requisó un total de 831 gramos de pasta base de cocaína, 198,4 gramos de clorhidrato de cocaína 198.4 gramos y 350 gramos de marihuana elaborada.

Además, el imputado se encuentra vinculado a un video por el delito de amenazas simples contra personas y propiedad.

El fiscal Pablo Salinas Martínez, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, instruyó que el imputado pasara hoy a segundo control de detención.

El caso surgió tras la denuncia efectuada en diciembre del año pasado en la 46º Comisaría de Carabineros de Macul, por María Mercedes Rodríguez Inostroza, domiciliada en esa comuna, donde denunció el delito de amenazas de muerte contra personas y propiedad, hecho que fue derivado a la Fiscalía Local Peñalolén-Macul, lo que dio inicio a la investigación que motivó las detenciones y decomisos de hoy.