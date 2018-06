Alcalde Alessandri solicitó desalojo de nueva toma del Instituto Nacional

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, pidió el desalojo del Instituto Nacional, que nuevamente amaneció tomado este jueves en la mañana. Además, en una serie de mensajes por Twitter, dio a conocer los perjuicios que ocasionan las ocupaciones del establecimiento.

En un primer mensaje, el jefe comunal escribió: “1ero, no existen tomas pacíficas o democráticas. Cualquier acción que no deje estudiar a los alumnos es violenta por si misma. No se puede votar algo que coarta la libertad de otros. Las tomas han naturalizado la violencia dentro de nuestros liceos”.

“¿Algunas consecuencias? Dejamos de preocuparnos de lo que pasa en la sala de clases. Alumnos salen de 4to medio con desventajas sobre colegios particulares, que pasan contenidos durante el año. Sólo la generación 2016 perdió 1 AÑO completo de clases x tomas”, añadió en otro posteo.

Después expresó: “¿Otra consecuencia? El IN deja de percibir 14 millones de pesos diarios por subvención general del Mineduc por jornada perdida. O sea, por cada día en toma, el mismo colegio pierde 14 millones que van a profesores e infraestructura”.

“¿Otra más? En el IN se dejan de entregar 2000 desayunos y 3500 almuerzos al día por cada jornada sin clases. Es la alimentación básica de la que depende la mayoría de los niños, sobre todo los 7mos y 8vos”, añadió.

“Tb. hay un argumento legal para pedir el desalojo. Por LEY, estoy obligado a asegurar la continuidad del servicio educativo, sino caigo en abandono de deberes. Por eso, se ingresa de inmediato orden de desalojo en Carabineros”, concluyo el alcalde en sus mensajes.