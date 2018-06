"La que dirige aquí soy yo": Audiencia terminó en pelea a gritos entre jueza y abogado

El pasado domingo 3 de junio, una audiencia de control de detención en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago terminó a los gritos entre la jueza y el abogado.

Durante la instancia, la magistrada Andrea Acevedo, del 14° Juzgado de Garantía y el abogado Héctor Montecinos Sandoval comenzaron a discutir sobre la legalidad de la aprehensión del imputado, pero la situación escaló hasta terminar en un fuerte encontrón.

El problema comenzó cuando ambos mostraron opiniones jurídicas diferentes. En ese momento, Montecinos indicó que “usted no es dueña de la verdad su señoría, con todo el respeto que me merece”.

La jueza le pidió “moderación en sus palabras”, ya que ella no está “sentada aquí gratuitamente”.

“Llevo más de trece años como juez de garantía y no va a a ser usted la primera persona que me va a recordar, primero, cuáles son mis facultades, cuáles son mis atribuciones y no me va a recordar lo que yo sé o no sé. No lo digo yo, lo dice la jurisprudecia. Si usted tiene inconveniente…”, reclamó Acevedo.

Cuando el abogado quiso interrumpirla, la jueza subió el tono: “Guarde silencio caramba. La que dirige la audiencia aquí soy yo”.

Montecinos le preguntó “¿por qué tengo que aceptarle que usted me grite?”, a lo que Acevedo simplemente señaló que se remita una copia del acta a la corte de Apelaciones.

“Esta jueza está quejando de la actitud del abogado y se analice la posibilidad de interponer sanciones disciplinarias. Si usted no me deja dirigir, que es mi facultad exclusiva y excluyente, está coartando la facultad de esta juez. Si usted no le parece lo que yo estoy resolviendo, para eso existen los recursos y yo le sugiero que haga uso de ellos, pero ahora usted me va a dejar dirigir la audiencia porque yo soy la que tiene el poder en la audiencia ¿Lo entiende o no lo entiende?”.

Terminada la audiencia, la polémica escaló hasta la Corte de Apelaciones, la que solicitó informes a ambos involucrados.

Escucha el audio completo aquí: