Ministerio de Desarrollo Social inicia Plan de Invierno 2018 en Coquimbo

Durante una visita y un desayuno en la hospedería del Hogar de Cristo de Coquimbo, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, junto a la intendenta Lucía Pinto, oficializaron el Plan de Invierno 2018, que tendrá una cobertura total de 129 cupos para las comunas de La Serena, Coquimbo y Ovalle y que entrega servicios de alimentación y alojamiento a personas en situación de calle durante el invierno.

Sobre esta importante medida, Moreno apuntó que “ya hemos iniciado el plan invierno a lo largo de Chile. Ahora lo estamos iniciando en esta región. El frío es evidente, tenemos un grupo importante de personas en situación de calle y nuestra intención es que ojalá todos pudieran salir de la calle. Ahora hemos hecho los arreglos para que tengan más cupos y estamos abriendo también un albergue en el ex internado, de manera tal de tener más capacidad y que todos puedan venir”.

El titular de Desarrollo Social agregó que “a veces estas personas prefieren mantenerse en la calle. Para ellos tenemos también lo que denominamos rutas sociales, que son voluntarios que van a esos lugares y les llevan abrigo, alimento, asistencia médica si es necesario”.

En las hospederías se realiza entrega de vestimenta, ropa de cama, abrigo y útiles de aseo a las personas de situación de calle, quienes agradecen el acompañamiento en este sentido.

Uno de los beneficiados con esta iniciativa es Juan Pablo Urbina, de la comuna de Coquimbo, quien recalcó que “yo agradezco esto, porque me siento acompañado y he aprendido mucho de cada una de las personas. Es importante jamás desorientarse, porque la vida es grande y esto es fuerte. Nuestro cariño está con el Hogar de Cristo, sé que no vamos a estar solos”.

Esta actividad es parte del despliegue territorial del Gobierno para detallar los anuncios de la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera. En este caso, se relaciona con duplicar la cobertura del Plan de Invierno y de esa manera evitar el deterioro de la salud de personas en situación de calle.

En este marco, la intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto, dijo que “vamos a tener un invierno muy duro y ya lo estamos viviendo con estas temperaturas. Este es el inicio de una campaña que va a durar 80 días, donde vamos a tener sobrecupos en los albergues tanto en la ciudad de La Serena como Coquimbo y Ovalle. Este es el cuidado que tenemos que darles a los más vulnerables”.

Durante la visita a la hospedería del Hogar de Cristo, las autoridades compartieron un desayuno con las personas en situación de calle, recibieron opiniones respecto del programa y recalcaron la importancia de trabajar en conjunto para mejorar su precaria condición de vida.

Por lo mismo, dentro del plan, y tal como señaló el ministro Moreno, el Plan de Invierno incluye mejoras en albergues y hospederías, para aumentar los cupos de los residentes transitorios y así aportar a una mejor atención.

Para el director del Hogar de Cristo, Gonzalo Cortés, las labores mancomunadas son esenciales. Cortés señaló que “este es un trabajo público privado que tenemos que ir desarrollando, que no es fácil, pero creo que están las voluntades para ir avanzando en mejorar la dignidad de las personas en situación de calle”.

En la región de Coquimbo, la inversión total del Plan de Invierno llega a los 30 millones de pesos y parte de las iniciativas del Programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social.