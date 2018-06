Gobierno preocupado ante llegada de inmigrantes por mar

El gobierno expresó su preocupación ante la posibilidad del aumento del ingreso irregular de extranjeros por vía marítima, problema que afectaría principalmente a los puertos y caletas de la zona norte del país.

“La implementación de las medidas tomadas en el marco del Plan Frontera Norte, que contempló el aumento de control solamente en las áreas terrestres, originó que se mutara la forma de ingreso de ilegales hacia la vía marítima y borde costero”, indicó a El Mercurio el capitán de corbeta litoral Daniel Hausdorf, jefe del Departamento de Comunicaciones de Directemar.

En la Armada reconocen que el problema puede ir en aumento. Actualmente existen dos vías de ingreso: a través de naves pequeñas que zarpan desde Perú y a través de polizones, de naves que provienen de otras partes del mundo.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, indicó que a pesar de que los antecedentes recopilados a la fecha no sean significativos, reconoce “que esto no quiere decir que el fenómeno no exista. Hay riesgo de que esto, que ocurre en varias partes del mundo, ocurra también en Chile. No podemos excluir nada.”

Ubilla indicó que en la reunión realizada el pasado martes, donde participó Carabineros, PDI, el Ministerio Público, Directemar y la Dirección General de Aeronáutica Civil, se decidió que se inspeccionará la costa desde Arica a Coquimbo, la Ruta 5 Norte y todas las fronteras con Perú Bolivia y Argentina, con el fin de conocer la situación actual y definir un plan que se presentará al Presidente Piñera.

Además de los problemas de inmigración ilegal, la continuación del Plan Frontera Norte busca enfrentar otros problemas relacionados, como el tráfico de drogas, armas y personas. “Se vuelve a poner el foco en la frontera. El concepto central es el combate al crimen organizado, tratando de detenerlo en los puntos de ingreso”, añadió el subsecretario.

