Autoridades de región de Coquimbo llaman a precaución ante frío y nevadas

La intendenta de la región de Coquimbo, Lucía Pinto, llamó a la población a mantenerse aletrta y aumentar el autocuidado ante las consecuencias del frente de mal tiempo que se desplegó en la zona.

En tal sentido, dio a conocer que según el último informe emitido de la Onemi tras la última sesión del Comité Operativo de Emergencias (COE), se registró la caída de 33 mm de lluvia en Pan de Azúcar; 48 mm., en Rapel; y 68.3 mm., en Quilimarí, siendo los mayores en las provincias de Elqui, Limarì y Choapa, respectivamente.

La intendenta dio cuenta que “el frente ya está en franca retirada, y nosotros hemos estado constituidos desde el viernes analizando el escenario en que la región ha resistido correctamente. No tenemos reportes de comunidades aisladas ni caminos cortados, sin embargo, estamos atentos a lo que pasa con las nevadas en desarrollo. En cuanto a los cortes de energía tenemos menos de un 1% de hogares sin suministro de luz, situación que se repite respecto de los servicios de agua y telecomunicaciones”. Las viviendas sin suministro eléctrico totalizaron 582 en toda la región.

Considerando las condiciones climáticas y las bajas temperaturas, la autoridad regional definió la cancelación de las clases para colegios municipales, subvencionados y jardines infantiles de Junji Integra de toda la Región de Coquimbo.

“Hacemos un balance positivo de cómo la región ha resistido este frente y en este minuto reforzamos el llamado a toda la población a que tomen las medidas relacionadas con las bajas temperaturas que se registran hoy y que se mantendrán durante los próximos días. Ojalá que los niños se queden en sus casas y ojalá no salir a ver la nieve y no tomar riesgos, para no tener que lamentar hechos posteriores”, señaló Pinto.

Sobre la situación de albergues, se registran 81 personas en situación de calle albergados en La Serena y 60 en Coquimbo, para quienes se debió habilitar lugares adicionales.

En materia agrícola, desde las heladas de la semana pasada y hasta hoy se trabaja en los catastros regionales de afectación, con el fin de tomar las medidas de apoyo necesarias.

Sobre el comportamiento del sistema frontal, el director regional de Onemi, Rubén Contador, detalló que “de acuerdo a los pronósticos iniciales que nos entregó la Dirección Meteorológica de Chile, las condiciones se dieron incluso un poco aumentadas, como reflejo del efecto dinámico que genera el cambio climático. Destacan, por ejemplo, la comuna de Combarbalá que superó los 50 mm., y sectores como Huintil, en Limarí, que están llegando a los 68 mm y Coirón donde tenemos antecedentes de que han precipitado hasta 90mm”.

Sobre la nieve, actualmente casi la totalidad del cordón cordillerano de la región registra precipitaciones, lo que “así como nos crea algún grado de complejidad, nos va a permitir tener reservas de agua sólida para el verano y mitigar en parte el problema de la sequía y la entrega de agua potable a través de camiones aljibe”.

La autoridad recalcó que se esperan nevazones durante toda la jornada, con aumento de vientos, llegando hasta los 100 kilómetros por hora, por lo que la recomendación es a no dirigirse a estas zonas con fines turísticos o recreativos.