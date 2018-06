Renuncia decano de Derecho de la U. de Chile tras toma de 46 días

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, presentó hoy su renuncia “indeclinable” al rector Ennio Vivaldi, en medio de una toma feminista del plantel que suma 46 días.

La renuncia al cargo la ejecutó mediante una misiva de seis páginas.

“Esta situación ha impedido el normal desarrollo de las actividades de docencia, extensión e investigación de la Facultad, hasta ahora, por 46 días”, señala Harasic en la misiva.

De todas formas, el ahora ex Rector señaló valorar “el impulso entregado por mujeres estudiantes, académicas y funcionarias para avanzar en una transformación decisiva que se exprese en prácticas no sexistas, no discriminatorias, y encaminadas a la equidad de género”

“Lamentablemente, la presente ocupación ilegal de las dependencias de la Facultad está lejos de representar un fenómeno aislado”, señala igualmente.

“Ante la imposibilidad de transmitir favorable y eficazmente esta preocupación a la comunidad universitaria, que en mi parecer no ha advertido cabalmente el grave riesgo que esta tendencia representa para el futuro quehacer de nuestra corporación he decidido, con mucho pesar, renunciar, con fecha 12 de junio, indeclinablemente, ante usted al cargo de Decano”, señala Harasic.

“Me voy con la satisfacción de haber cumplido, prácticamente íntegro, el programa al que me comprometí, cuando ustedes me eligieron para el cargo. Les agradezco, pues ello habría sido imposible sin la colaboración de ustedes. Por los errores y falencias les pido excusas y les aseguro que mis actuaciones han sido pensadas siempre en el mejor interés de la Facultad”, culminó la renunciada autoridad.

Dado que su cargo culminaba en mayo de 2019, será subrogado por el vicedecano, Marcelo Moraga