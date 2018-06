[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “Esto es una sociedad de la impunidad” Tomás Hirsch

“Aquí estamos hablando de penas que tienen que tener estos jóvenes, pero esto sucede en una sociedad de la impunidad, esto pasa con empresarios, políticos y militares, y ya estamos viendo que pasa en el mundo eclesiástico” aseveró Tomás Hirsch sobre lo que para él es el “contexto de impunidad” que permitiría que ocurran casos de violencia que han remecido a Chile estos días como el asesinato del carabinero Óscar Galindo o el asesinato de Carmen Gómez en La Reina.



//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-1-dag-8-jun.mp3

“Acá tenemos un problema no de impunidad sino de institucionalidad”, fue la réplica del diputado Guillermo Ramírez quien precisó que las sanciones por delitos tienen que ir en orden de los delitos más graves a los menores.

//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-2-dag-8jun.mp3

Por su parte, Hirsch insistió en que “Los contextos son los que permiten que se fomente una cultura de impunidad y son los temas más de fondo los que no se quieren mirar”, además agregó que: “tú tienes que ver cómo generas una mejor sociedad y como evitas que esos niños lleguen a ser agresores”.

//assets.radioagricultura.cl/2018/06/cuña-3-dag-8-jun.mp3

“El problema no es la impunidad, el problema es institucional. En el momento en que aceptas que el problema es la impunidad todo se resuelve con medidas más duras pero así no se solucionan estos problemas” explicó Guillermo Ramírez y enfatizó que “los parlamentarios no hemos sido capaces de tener leyes que estén a la altura de los problemas del Chile del sigo XXI”.