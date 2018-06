Administrador apostólico de Osorno buscará el diálogo para salir de la crisis

El administrador apostólico designado por el papa Francisco para la diócesis de Osorno, Jorge Concha Cayuqueo, señaló esta mañana que el diálogo será el camino para solucionar la tensa situación que se vive en la comunidad diocesana osornina.

En conversación con radio Cooperativa, el sacerdote franciscano aseguró que “es una misión de todos y es tratar de buscar la unidad del pueblo de Dios, que ha estado bastante dividido, como es de todos conocida la situación en Osorno”.

Junto a ello, indicó que existen recursos para la promoción del diálogo y buscar los medios para salir de la crisis. “Yo creo que hay una buena voluntad de todos, también está el ánimo”, dijo.

Respecto del obispo Juan Barros, Concha dijo a la emisora que “ayer (lunes) tuve la oportunidad de conversar un ratito con él, me llamó ayer (…) me dijo algunas cosas más bien prácticas y me dio una especie de bienvenida”.

“Esto no es como llegar y dar vuelta la página, yo creo que eso lo tenemos claro todos (…) estamos en un proceso hace bastante tiempo, pero esto es dentro de un proceso más amplio”, agregó desde la Región de Los Lagos.

Al ser consultado sobre una posible reunión con los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, el religioso afirmó que “hemos tenido poca información. Lo que yo espero es que hoy día nos digan, porque también hay otros administradores apostólicos que estamos igual, a la espera de que nos den alguna orientación”.

Al finalizar, y sobre su continuidad en el cargo, Concha recalcó que “la obediencia es bien importante y lo que diga el papa. No depende de mí la continuidad de esta misión que me encarga”.