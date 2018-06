Alianza Francesa deberá pagar millonaria multa por mal manejo del caso de alumno que se suicidó

La Superintendencia de Educación amonestó por escrito y multó en 58 UTM ($2,7 millones aproximadamente) al Colegio Alianza Francesa de Vitacura, por el manejo del caso de un alumno de 17 años que fue suspendido por tener marihuana en su mochila y entregado a Carabineros, tras lo cual el joven se suicidó.

El Mercurio accedió por Ley de Transparencia a la investigación que culminó el 1 de junio pasado con dichas sanciones. Según se determinó, el recinto “no habría aplicado correctamente el reglamento interno”. Además, se argumenta que se aplicó un protocolo que aún estaba en confección luego de charlas sobre la Ley de Drogas con Carabineros y la PDI.

Consultado por el diario sobre esta resolución, el superintendente Sebastián Izquierdo dijo que “se aplicó un protocolo que no había sido difundido a la comunidad educativa tal como lo establece la normativa, que requiere que todo reglamento interno y sus protocolos de actuación sean ampliamente conocidos”.

Añadió que “el establecimiento no respetó el justo proceso, es decir, no dio oportunidades al alumno de presentar su defensa”. Asimismo, la resolución cuestinó que el día en que sorprenden al joven, el colegio llamó a la madre y no al padre, quien figuraba como apoderado.

Otro punto que se aborda en la resolución es que el consejo de disciplina fue realizado en francés. Eso sí, se indicó que esto fue solo un reproche y se recomienda que “ante situaciones disciplinarias complejas, y ante la presencia de miembros de la comunidad educativa que no manejen apropiadamente el idioma francés, se tomen las providencias necesarias para que exista un pleno entendimiento y participación en igualdad de condiciones”.

La publicación también consigna que la Alianza Francesa apeló, lo que fue rechazado. Entre los argumentos del colegio se señaló que sí se actuó conforme al reglamento interno, y que “la decisión de la sanción de suspensión temporal y las medidas educativas impuestas fueron adoptadas por el pleno del consejo de disciplina”. Además, había instancias de apelación.

También indicaron -según el documento de la superintendencia- que se consideraron las declaraciones del profesor jefe y de la psicóloga.