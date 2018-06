Ministro Moreno certifica a internos que aprendieron a fabricar muebles

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, certificó como emprendedores a 38 internos del Centro de Detención Preventiva de Santiago, CDP (ex Penitenciaría), participantes del programa “Yo Emprendo” para personas privadas de libertad del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

La iniciativa brinda capacitación en fabricación de muebles, emprendimiento, capital para emprender, kit de herramientas e insumos de madera, apoyo psicosocial y trabajo intrapenitenciario; y busca potenciar la reinserción social desde el “Espacio Mandela” de la Capellanía Nacional Católica y Gendarmería.

Tras el acto, el ministro Moreno señaló que “tenemos que cortar ese círculo vicioso (del delito) por el bien de ustedes, por el bien de las familias y por el bien de país”, agregó.

Moreno expresó que como Gobierno se entregarán las herramientas “para que cuando salgan puedan tener otro camino. Nosotros les vamos a dar esa mano, es tarea de ustedes saber si la toman. Vamos a ver cómo extender este curso y que muchos más lo puedan hacer. Cuando este Gobierno dice que Chile es tarea de todos, ese ‘todos’ también los incluye a ustedes”.

A través de su participación en este programa del FOSIS, los reos han logrado competencias para fabricar muebles de línea plana, para inmobiliarias como Santolaya, Icafal, Fundamenta; y mesas plegables y veladores para Sodimac, entre otras empresas. Además, desarrollan trabajos particulares de manera independiente.

Uno de los internos que aprobó el programa “Yo Emprendo”, Roberto Poblete, contó en su discurso de titulación que ha estado tres veces en la cárcel y que le restan cinco años y medio de su actual condena. “Recién ahora me dieron la posibilidad de hacer algo distinto. Nosotros, al salir en libertad, sabíamos que no teníamos oportunidad. Ahora es distinto, no me encuentro un delincuente más, soy una persona digna”, dijo.

Poblete pidió además extender los cursos para los internos y la ayuda para las familias de los reos. “Esto nos da la oportunidad de tener un trabajo digno, como deberíamos haber vivido toda nuestra vida pasada, aquí nos dieron la oportunidad y conocimientos que antes jamás pudimos tener”, relató.

El ministro Moreno visitó también los talleres y dependencias del “Espacio Mandela”, acompañado del subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal; el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa; la directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck; la directora ejecutiva (s) del FOSIS, Marisol Valderrama; y el capellán nacional de Gendarmería, Luis Roblero.

En la instancia, Bendeck invitó “a no desperdiciar este lindo regalo que ustedes mismos se han hecho, porque es algo que construyeron ustedes”. Por su parte, el capellán Roblero agradeció y felicitó a los internos. “Nos queremos hacer cargo de cómo el Estado asegura la dignidad de toda persona que habita esta tierra, independiente de si está o no privado de libertad o si es pobre o si es rico”, sostuvo.

Los usuarios, de los cuales 12 ya se encuentran en el medio libre, también forman parte de las Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE), del “Espacio Mandela”, proyecto que también está apoyado por el FOSIS y cuyo propósito es brindar apoyo psicosocial para la reinserción social.

El Programa “Yo Emprendo” para personas privadas de libertad en este recinto penal, tiene una inversión social del FOSIS de cerca de $30 millones este semestre y utiliza una metodología orientada al desarrollo de capacidades empresariales personales de los internos, usando el método Canvas, para promover un modelo de negocios con énfasis en el valor social de los productos.