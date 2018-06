Ola de frío en la RM: temperaturas llegaron a los -2,1°C en Lo Pinto esta mañana

Tal como estaba pronosticado, temperaturas mínimas bajo 0° C se registraron esta mañana en la Región Metropolitana, de acuerdo a los registros on line de las estaciones de medición de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

En la cuenca misma de la RM, la temperatura más baja fue de -2,1° Celsius y la marcó la estación de Lo Pinto a las 7:30 horas.

Sin embargo, faltan los registros de comunas que no tienen estaciones de registro como Lampa, donde la municipalidad esperaba -6° C, por lo que suspendió las clases. De hecho la misma DMC pronosticó hasta -5° C.

A la estación de Lo Pinto la siguieron las de Talagante, Buin y Lo Prado, con -1,6°, -1,5° y – 0,1° C respectivamente, a las 7:30 horas

En la ciudad misma de Santiago, las estaciones de Quinta Normal y San Pablo registraron -1,3° C y -0,4° C respectivamente, también alrededor de las 7:30 horas

Finalmente, las estaciones de La Florida, Curacaví y El Paico anotaron 0, 0°, 0,2 y 0,6° C respectivamente, a las 7:30,