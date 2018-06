Homicida del cabo Galindo está vinculado a banda de traficantes de armas y droga

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó que el menor de 17 años D.E.R.Y., alias “El Danielito”, autor confeso de los disparos que le costaron la vida al cabo Óscar Galindo, está vinculado a una peligrosa banda de traficantes de armas y drogas del sector sur de la capital. También dijo que hay nuevos antecedentes en el caso, pero declinó revelarlos.

Chadwick abordó el tema en una actividad junto a Carabineros, la PDI y las fiscalías regionales metropolitanas Occidente y Sur, en la que dieron a conocer los resultados de dos importantes operativos de incautaciones de armas y drogas que culminaron con las detenciones de varios sujetos.

Consultado por la situación del menor homicida, Chadwick señaló que “antecedente gravísimos están surgiendo de la investigación, que esto (los procedimientos) podría estar también vinculado al tremendo y dramático crimen del cabo Galindo”.

“Vamos por un buen camino investigativo, vamos tranquiilos sí, para que esos indicios se transformen en prueba suficiente para los tribunales de justicia. Hay más antecedentes en la investigación pero creo que no es oportuno ni prudente, mientras la investigación no esté completada, porque no les queremos dar ninguna facilidad a los delincuentes”, añadió.

El procedimiento más importante revelado hoy lo efectuó personal del OS9 de Carabineros, junto a la Fiscalía Occidente, y derivó en la detención de un armero que comercializaba armamento y municiones de distintos tipos y calibres de manera informal en el sector sur de la capital.

En el transcurso de esta investigación de 10 meses, en las últimas horas se realizaron una serie de allanamientos en las comunas de Quilicura, San Miguel, Providencia, Santiago, Las Condes, Algarrobo, Llay Llay, Teno y Chimbarongo lo que finalizó con nueve detenidos y la incautación de 38 armas.

Los detenidos son Jorge Donoso (53), Yamil Tabach (40), Sergio Fritz (60), Francisco Pcheco (53), Ricardo Vargas (48), Nelson Carvajal (27), Fernando Naudón (63), Ricardo Donoso (50) y Eugenio Azócar (31). Todos serán formalizados por infracción a la ley de control de armas.

Las armas incautadas corresponden a 18 armas largas, 14 armas cortas y 6 de aire comprimido entre ellas figuran carabinas, escopetas, rifles y pistolas entre otras.

Finalmente, la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur encabezaron un operativo que culminó con la incautación de cientos de kilos de marihuana creepy y la detención de cinco sujetos.