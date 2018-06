Chilenas iniciarían el “turismo médico” a Argentina si se aprueba aborto libre

Las chilenas que deseen interrumpir su embarazo por cualquier motivo y que cuenten con los recursos, iniciarán el “turismo médico” a Argentina en caso de que se apruebe definitivamente el aborto libre, iniciativa que ya fue respaldada por los diputados y que pasó al Senado trasandino.

La Tercera publica hoy que este “turismo médico” se vería facilitado por la cercanía, la accesibilidad económica y el nivel del sistema sanitario, por lo que distintos expertos y organizaciones coinciden en que la liberación del aborto en Argentina generaría el traslado de chilenas que deseen interrumpir la gestación.

“No hay ninguna duda de que va a existir el turismo médico entre la gente con más recursos, porque estamos muy cerca”, planteó

Por ejemplo, la ex ministra de Salud, Helia Molina, declaró al diario que “no hay ninguna duda de que va a existir el turismo médico entre la gente con más recursos, porque estamos muy cerca”.

Por su parte, Luis Jensen, vocero del movimiento “Médicos Comprometidos por la Vida”, afirmó que los casos de mujeres que salen de Chile para interrumpir sus embarazos “siempre han ocurrido cuando encuentran los mecanismos y, tratándose de Argentina, podría darse más”.

En tanto, la ex subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo, sostuvo que “esto se ha visto en otras situaciones, cuando un país tiene ley de aborto y los vecinos no, por lo que en Chile podría producirse. Nunca lo vamos a saber, porque estos temas no se registran”.

Constanza Saavedra, médica y fundadora de Testimonios por la Vida, dijo que la nueva norma de Argentina facilitaría la interrupción de los embarazos de mujeres que no deseen gestar y que no cumplan con las tres causales despenalizadas en Chile: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

“Hay que pensar que es algo que ocurre ahora, siendo ilegal en Chile, y si es legal en el extranjero, se les facilitará”, advirtió.

Además, Daniel Lipovetzky, diputado del PRO, explicó que “la ley no discrimina entre argentinos y extranjeros, porque la realidad es que, en general, Argentina no hace discri minación en las prácticas médicas”.

Sin embargo, el parlamentario advirtió que la administración de salud es de competencia provincial, por lo que, una vez en régimen la norma, pudiera “haber alguna provincia que exija algún tipo de requisito para la atención en los hospitales públicos”.

En términos penales, destaca La Tercera, si una chilena viaja a un país donde el aborto esté legalizado para interrumpir su embarazo, no habría sanción punitiva.

“De ninguna manera estaría incurriendo en un delito. La ley penal se aplica de manera territorial, por lo tanto, si aborta en Francia, Estados Unidos o en Argentina, si termina de aprobarse la ley, no es delito. El sistema, en Chile, no tendría base para perseguirlo”, detalló el abogado penalista de la U. Diego Portales Cristián Riego.

Y pese a lo reciente de esta norma, hay coincidencia entre organizaciones, académicos y parlamentarios en que el caso de Argentina podría instalar la discusión sobre la despenalización total del aborto en Chile.

“Cuando ocurren cambios de esta envergadura, generan efectos muy grandes. Chile, Argentina y Uruguay tienen cercanía cultural, por lo que pienso que la aprobación del aborto libre en Argentina va a acelerar el debate acá”, dijo Ramiro Molina, gineco-obstetra y salubrista de la U. de Chile.

A su vez, la ex subsecretaria Verdugo sostuvo que “lo que ha pasado en Argentina es un anticipo de lo que pasará en Chile, que es un país más conservador, pero ellos están poniendo sobre el tapete el ejercicio de los derechos de las mujeres, que es un tema que no puede dejar de discutirse”.

Francisca Crispi, presidenta de la Comisión de Género y Salud del Colegio Médico, planteó que “es lógico que las organizaciones de mujeres que históricamente han levantado la demanda del derecho de decidir, vean la situación de países vecinos como un ejemplo y se empiece a instalar la discusión sobre aborto libre”.

Finalmente, el diputado UDI Jaime Bellolio aseveró que los grupos que han promovido el aborto, probablemente querrán promover el tema. “Pero yo espero que no. Mi impresión es que no habría mayoría para un aborto sin restricciones”, concluyó.