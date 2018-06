Brito apoya críticas por saturación de tribunales tras redadas

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, sostuvo un encuentro de más de una hora con el Primer Mandatario, Sebastián Piñera, con el fin de analizar temas presupuestarios y algunas de las consecuencias en tribunales de los distintos operativos masivos que están realizando las policías en el país.

Tras el encuentro, al que también asistió el ministro de la Corte Suprema Guillermo Silva, la autoridad judicial se refirió a como las masivas redadas policiales que está realizando el gobierno afectan el trabajo de los tribunales de justicia.

“La seguridad pública es de responsabilidad del gobierno directamente a través del ministro del Interior y esa es una primera cuestión que debemos tener en cuenta. Ustedes saben que yo no tengo el hábito de opinar acerca de lo que deben hacer los restantes poderes del Estado, pero lo que puedo decir al respecto es que entiendo que la saturación que han hecho presente los tribunales de justicia, precisamente los jueces de Garantía, dice relación con las circunstancias en las que se han desarrollado los procesos de detención. La acumulación de personas, por largas horas, es una cuestión que también debe preocupar. Los imputados, se me ha informado, han tenido escaso tiempo para relacionarse con sus defensores y esa es una cuestión bastante importante”.

“Nosotros no podemos pedirle al Ejecutivo que deje de obrar del modo como lo está haciendo. La forma en que se resuelve el trabajo en seguridad es a través de las resoluciones”, añadió.

“Lo que sí yo estoy diciendo es que, si el gobierno quiere continuar con este tipo de cosas que están dentro de sus atribuciones, seguramente va a haber que establecer algunos mecanismos que aseguren que esto tenga un desarrollo mucho más considerado con las personas que son puestas ante los tribunales”, puntualizó Brito.

Ante la interrogante de las posibles soluciones a esta problemática, la máxima autoridad judicial señaló que es necesaria “coordinación, conocimiento anticipado. Basta con poner a trabajar a una mayor cantidad de jueces a ese día y puede tener una solución”.

En la relación de este tema con a la par de una reducción presupuestaria, Brito dijo que “evidentemente que si en definitiva tenemos disminución de presupuesto eso puede incidir en la mantención de algunas contratas muy significativas”

Ante la consulta sobre el impacto de estas redadas en la seguridad pública, el presidente de la Corte Suprema indicó que “yo no puedo asegurar que esté incidiendo o no en la seguridad pública en este momento. Todas las cosas se pueden entender desde distintos puntos de vista. Ahora, es cierto que los jueces tienen preocupación por lo que está ocurriendo y es una opinión más y eso hay que tenerlo en cuenta”.

Respecto de la percepción de la ciudadanía sobre problemas de criminalidad, el presidente Brito explicó que “la criminalidad se justifica no solo desde la perspectiva de lo que usted plantea (libertades que dan los tribunales y reincidencia); se justifica a partir de las condiciones en que las personas están viviendo. Hay un problema de formación, hay problemas sociales que tienen que estar vinculados a eso. De tal suerte que yo no puedo hacer un mea culpa por el tema de la criminalidad. Sí tengo una fuerte convicción de que los jueces en este país, el sistema judicial, tienen una actitud profesional que debe hacernos sentir muy tranquilos. Pensar en hacer un mea culpa no es una cuestión posible”.

El presidente de la Corte Suprema explicó el tenor general de la reunión con Piñera, indicando que “esta audiencia estaba solicitada desde el fin de semana con el propósito de representar al señor Presidente de la República las dificultades presupuestarias que tendría el Poder Judicial de mantenerse los criterios de reducción que sabemos que están pensado para toda la administración del Estado”.

“Conversamos largamente y hemos manifestado que nuestra preocupación dice relación con las personas vinculadas al tema de justicia y nuestro afán y, por cierto, de todos, de dar una buena prestación del servicio de justicia se ve de algún modo dificultado por una reducción del presupuesto en curso”, comentó.

“El Presidente nos hizo presente, en primer lugar, las dificultades de caja fiscal. Nos dijo que esta era una cuestión que para el gobierno debía hacerse, pero estuvo dispuesto a revisar nuestra propuesta, a poner a trabajar los equipos técnicos del gobierno con los del Poder Judicial con el propósito de ver si era o no posible atender nuestras peticiones. Nosotros, les insisto, tenemos la preocupación fundamental, porque uno de los ítemes que se reducen son los relacionados con personal y fundamentalmente eso nos produce una serie de dificultades. Pero estamos confiados en que vamos a poder instalar una buena mesa de trabajo buscando resolver esto”, explicó Haroldo Brito.