Colegio de Profesores no descarta movilizaciones tras reunirse con Varela

El directorio nacional del Colegio de Profesores se reunió hoy con el ministro de Educación, Gerardo Varela, ocasión en que se le presentaron las resoluciones de la Asamblea Nacional del Magisterio. Además, se abordó la implementación de la Nueva Educación Pública y las millonarias deudas que afectan a los profesores de las escuelas municipalizadas.

“Le dimos a conocer que a partir de ahora se inicia un plan de acción, que incluye la posibilidad cierta que a la vuelta de vacaciones de invierno iniciemos un plan de movilizaciones, pero a su vez le dimos a conocer que seguimos en disposición de diálogo, seguimos en disposición que esa primera respuesta, pobrísima, pueda seguir mejorando”, comentó Mario Aguilar una vez terminada la cita con el titular de la cartera de Educación.

“Él (ministro Varela) se refirió nuevamente a los ‘problemas de caja fiscal’ y nosotros le insistimos en que hay varios de los puntos del petitorio que no implican gasto y, sin embargo, tampoco en esos puntos ha habido respuesta, por lo tanto a nosotros nos parece que más bien hay un tema de voluntad política”, agregó Aguilar.

Respecto a la instalación de la Nueva Educación Pública, el presidente de los profesores aseguró que “les hicimos ver que no los vemos comprometidos, que pareciera que no tienen real convicción. Y le planteamos un tema muy central, que es el tema de las deudas. Le preguntamos cuál es el plan que el Gobierno tiene para enfrentar esta problemática y le planteamos específicamente el problema de la grave situación de Punta Arenas, que no tiene solución si no interviene de manera más activa el Ministerio. Nos respondió (el ministro) que por ahora el Ministerio no tiene un plan, que están en la etapa de recoger información y sistematizarla.”

Durante la reunión, se informó a la autoridad ministerial de la decisión de la Asamblea Nacional del Magisterio de participar en la Comisión de Expertos del Plan Todos al Aula, lanzado recientemente por el Gobierno.

Además, se planteó la propuesta del Colegio de Profesores respecto a que el Ministerio de Educación nombre delegados en las comunas donde se viven severas situaciones de crisis en la educación municipal, con millonarias deudas a los docentes, como es el caso de la ciudad de Punta Arenas, cuya gravedad es de tal magnitud que será analizada en una sesión especial por la Cámara de Diputados este martes 19 de junio, en Valparaíso.