Encuesta Cadem: 76% de respaldo al carabinero que baleó a chofer de Uber

La encuesta Plaza Pública-Cadem difundida hoy mostró que el 76% de los consultados aprobó la acción del carabinero que baleó al chofer de Uber en el incidente del aeropuerto, mientras que el 12% respaldó al conductor.

Asimismo, un 59% considera que el Carabinero hizo uso legítimo y proporcional de la fuerza mientras que un 37% opina que hizo un uso desmedido de la fuerza.

En tanto, la aprobación del Presidente Sebastián Piñera aumentó por cuarta semana consecutiva y alcanzó un 60%, mientras que su desaprobación llegó al 24%.

Respecto al escenario nacional, en la tercera semana de junio las instituciones con aprobación por sobre el 70% son la PDI (83%), la Armada (76%), el Registro Civil (75%), la Fuerza Aérea (74%) y Carabineros (72%), que vuelve a este selecto grupo luego de caer significativamente en febrero de 2017.

Les siguen el Ejército (68%), Onemi (66%), Sernac (60%), Banco Central (59%), Servicio de Impuestos Internos (59%), Servel (58%), Contraloría (56%), Gremios Empresariales (50%), y la Iglesia Evangélica (43%).

En contraposición, aquellas instituciones con mayor desaprobación que aprobación son Chile Vamos (42% vs. 38%), Tribunal Constitucional (38% vs 47%), Fiscalía (36% vs 58%), CUT (33% vs 51%), Frente Amplio (31% vs 47%), ANFP (29% vs 57%), Tribunales de Justicia (28% vs 69%), Oposición (26% vs 56%), Iglesia Católica (25% vs 70%), Congreso (25% vs 66%), y Sename (17% vs 79%).