Diputados DC citan a ministro de Hacienda por recorte presupuestario

Los diputados DC e integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Pablo Lorenzini y José Miguel Ortíz, informaron que este miércoles el ministro de Hacienda Felipe Larraín está citado para explicar el retiro del decreto de recorte presupuestario ante la Comisión Mixta de Presupuesto.

El diputado Pablo Lorenzini, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, señaló que “acá hay, dicho en forma simpática, un pistoleo al Parlamento, ya que desgraciadamente los parlamentarios no entienden su función y el Congreso no se hace respetar”.

“Hasta ahora, lo que habíamos tenido hasta hace algunos años era que una vez que se aprobaba el presupuesto, que es la principal ley de este país, que tiene que ver con todos los chilenos, porque no es una ley política, sino que es la que determina cómo y cuánto gastará cada organismo del estado, se producían luego reasignaciones; pero no recortes“, indicó.

Lorenzini agregó que “los ministros de Hacienda siempre han realizado pequeños ajustes, y siempre hemos planteado que esos cambios deberían ser con la venía del Congreso y de las comisiones mixtas de presupuestos; pero, en este caso, esto ha sido aún peor”.

“Lo que hemos tenido simplemente es que se ha dejado de lado la ley. Se rebajó en más de US $1.000 millones lo que el Parlamento aprobó. Eso es inconstitucional, eso no se puede. Si el Gobierno quiere hacer recortes, que los presente al Congreso, y aquí lo discutimos, sino simplemente estamos en una tiranía numérica y si es así, yo no sé para qué estamos acá”, señaló el legislador.

El diputado Lorenzini agregó que “conversamos ayer con las autoridades del Gobierno porque estamos viendo los lineamientos del presupuesto para el próximo año y me contaron que iban a retirar el decreto de rebajas, pero lo que realmente van a retirar no es la rebaja, porque además metieron las patas con el Sename, Educación, con los niños, sino que lo que van a hacer es recoger lo que dicen los ministros y los 1.000 millones de rebaja van a adecuarlo, retirándole recursos a otros, disminuyéndole a otros ministerios pero se mantiene la disminución de los US $1.000 millones y, eso, es inconstitucional”.

“Es aquí donde no veo a la Cámara de Diputados o al Senado protestando fundamentalmente frente a esto, porque o sino, para que hacemos ley de presupuestos, para que estuvimos ayer 4 horas con 3 ministros si en marzo o abril lo cambian todo. Eso es un chiste, pero la culpa es de nosotros”, finalizó Lorenzini.

En tanto, el diputado José Miguel Ortiz señaló que “nos opusimos a este recorte desde un comienzo y fuimos claros. Pero, en el gobierno son porfiados, le quitaron recursos a 20 instituciones vitales para el país, le quitaron financiamiento al poder judicial y al ministerio público, lo que incide en muchas cosas. Esta conducta no la habíamos visto nunca y si bien nos tranquiliza que hayan decidido retirar el decreto, cuando ya no se sostenía obviamente, nos preocupa que quieran insistir.”

“El decreto se retiró de la Contraloría, pero quieren seguir haciendo el ajuste de los US $ 1.000 millones y mañana en la Comisión Mixta de Presupuesto demostraremos que eso es imposible, porque todos los recortes son a servicios muy importantes para el país. Esperamos que tanto diputados como senadores que son miembros de la comisión mixta se pongan los pantalones y le digan claramente a este gobierno que el presupuesto se aprueba por el Congreso”, planteó Ortiz.