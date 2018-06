Roberto Fantuzzi, presidente de Asexma: “Tengo cáncer agresivo grado 4”

El Presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (ASEXMA), Roberto Fantuzzi, reconoció que tras hacerse un examen de rutina, se le informó que padece de cáncer. “Nunca me había hecho un examen a la próstata. Me llama la doctora en la noche. Tengo cáncer agresivo grado 4. Voy a dar la pelea hasta la muerte, como Hawking”. El empresario aseguró que “nunca he sentido molestia” y que “nadie se muere de cáncer a la próstata”.

Fantuzzi recordó también el episodio con la muñeca inflable. “Cuando fue el asunto de la muñeca, fue lo más vulgar y ordinario. Compramos la más barata del mercado, por razones obvias. Di la cara, dije que fui el responsable y que el ministro no tenía nada que ver”.