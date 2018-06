Girardi y Kast presentan proyecto para aumentar número de donantes

El senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Salud del Senado y autor de la Ley de donante universal (20.413) junto el senador de Evópoli Felipe Kast, presentaron un proyecto de ley que modifica la Ley de Trasplantes, iniciativa que permitiría reducir drásticamente el número de cuatro millones de personas que se manifestaron como no donantes.

A juicio de Girardi, “esos casi cuatro millones de no donantes inviabilizan la posibilidad de hacer trasplantes”, por lo que el proyecto de ley “establece un plazo de seis meses para que las personas acudan a una notaría a ratificar su condición de no donantes. Si no lo hacen, serán considerados como donantes”, afirmó Girardi.

Los fundamentos de la iniciativa, que será puesta en tabla de la Comisión de Salud el martes 10 de julio, señalan que “en 1996 se promulgó la Ley N° 19.451 que reguló la extracción de órganos y creo la Comisión Nacional de Trasplantes”. Posteriormente, en 2010 se modificó la iniciativa original con la ley 20.413 “que instaura el sistema de donante universal con excepción de quienes manifiesten su deseo de no serlo al momento de sacar cedula de identidad o licencia de conducir”.

Sin embargo, en 2013 se constató que un alto porcentaje de quienes realizaron dichos trámites se inscribieron como no donantes; en concreto 3.889.711. “Probablemente las personas no estaban preparadas para responder”, señala Girardi sobre tal cifra.

Por ello, se modificó la ley, estableciendo que “dejará de ser donante la persona que lo manifieste expresamente ante un notario público”. Desde esa fecha hasta 2017, menos de 12 mil personas así lo hicieron.

Los senadores Girardi y Kast, junto al doctor José Manuel Palacios, presidente de la Sociedad Chilena de Trasplante, la doctora Jacqueline Pefaur, especialista en nefrología del Hospital Barros Luco y familiares de personas en espera de ser trasplantados dieron a conocer que en ese último recinto – “el centro más importante de trasplantes de Chile”, según los legisladores- hace más de dos meses no se ha podido realizar ninguna intervención “desde un donante cadáver”.

El senador PPD agregó que “le vamos a pedir al Ejecutivo que le ponga urgencia para que este promulgado antes de fin de año. Ojalá lo podamos celebrar durante las Fiestas Patrias”.

Por su parte, el senador Felipe Kast afirmó que “este es un drama social tremendo ya que por falta de donantes están muriendo diariamente muchas personas que podrían seguir viviendo” y agregó que “en esto todos los sectores políticos estamos unidos y no tenemos diferencias”.

El parlamentario de Evopoli añadió que “hemos generado un acuerdo transversal. Les vamos a dar seis meses para que quienes aparecen en el registro de no donantes, muchas personas ni siquiera saben que están ahí, puedan ratificar esa condición. Ojalá se pongan la mano en el corazón y ojalá no lo hagan. Un donante puede salvar hasta siete vidas”.

En tanto, la doctora Jacqueline Pefaur, señaló que “este tema no tiene color político. Agradezco a ambos senadores que hayan acogido este llamado ante la situación que nos aflige donde los trasplantes de cadáver prácticamente se han detenido. En los últimos dos meses en el hospital Barros Luco, donde habitualmente hacemos 70 trasplantes al año, hace dos meses no hemos podido hacer ninguno, sólo trasplantes de donantes vivos que cuentan con lo fortuna de tener un familiar en condiciones de donar”.

La doctora agregó que “para aquellos que esperan un donante cadáver las posibilidades de hacerlo este año son muy inferiores a los anteriores. El año pasado alcanzamos la cifra récord de 10 donantes por millón de personas, íbamos en crecimiento y esperábamos este año tener 15 y el próximo 20 para acercarnos a países como Argentina, Uruguay que tienen esas cifras, pero la cifra disminuyó. No creemos que los chilenos sean menos solidarios, sino que simplemente hubo un traspié al momento de aplicar la ley, y estamos convencidos que esta acción nos llevará a revertir la situación”.