Tonka justifica golpes a asesinos de Magarita Ancacoy: "Están bien merecidos"

La animadora no tembló al momento de entregar todos sus argumentos.

Este jueves en Bienvendiso se habló sobre el homicidio de Margarita Ancacoy y de los golpes que sufrieron los autores confesos del crimen.

Tonka Tomicic fue la más criticada de todas, ya que hizo una dura crítica sin miedo a sonar impopular. “La mataron a golpes. Se fueron riendo. Perdón, le cagaron la vida a toda una familia. Y te fuiste riendo por una cartera y un teléfono celular… Tengo entendido que fueron después estos ciudadanos, que no me gusta decirles ciudadanos ecuatorianos, porque estamos estigmatizando y estamos generalizando. Estos delincuentes, estos criminales, no importa, pueden ser chilenos o de cualquier parte del mundo, tiene solamente lesiones leves. Eso escuche”.

“Aunque me traten de lo que sea. Bien merecido. ¿Qué pasa si te matan a tu mamá? ¿Qué pasa si te matan a tu hermana? ¿A tu hija, tu hijo? ¿Es que sabes lo que me pasa?”, agregó.

Con respecto a la justicia, la ex animadora del Festival de Viña aseguró que “todos merecen las oportunidades, merecen un juicio justo, merecen estar en cárceles bien, con las mínimas condiciones que requiere un ser humano. Pero ponte tú en los zapatos. ¿Qué pasa si te ocurre a ti? ¿Sabí qué? Bien merecido, bien merecidos los cachucha, perdón, los cachuchazos, los garabatos… Lesiones leves”.

“Aunque me traten de lo que me traten, hay que ponerse en los zapatos de una persona que vive eso. Porque esa señora, la familia de la señora Margarita, Está haciendo noticia ¿Por qué? Por el video, porque falleció otra persona, sino es otra noticia policial que pasó el lunes, pasa el martes, el miércoles y se te olvida. Perdón, y te cagan la vida. Hay que ponerse en la frustración, en la rabia, en la sensación de impotencia. Y los que andan felices son los delincuentes”, concluyó.