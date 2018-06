Carabineros registra aumento de 27% de delitos violentos en comuna de Santiago

Según cifras de Carabineros, publicadas en la plataforma de Sistema Táctico de Operación Policial (Stop), en los cuatro cuarteles que hay en la comuna de Santiago se registró un aumento del 27% de los delitos violentos, esto es, asaltos, lesiones, homicidios y violaciones.

La información está consignada hoy en La Tercera y señala que, al 17 de junio, en Santiago se registraron 6.279 delitos violentos, lo que representa un aumento del 27 %, comparado con el mismo período de 2017. En este registro está la sumatoria de los casos policiales ingresados en la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta comisarías.

En cuanto a homicidios, este año se han registrado nueve. A la misma fecha del año pasado hubo cinco.

Sin embargo, según el prefecto central de Carabineros, coronel Eduardo Quijada, “en sectores importantes de la comuna el delito presenta disminuciones, como el casco histórico de Santiago, donde circulan 2,5 millones de personas diariamente”.

“Han aumentado la cantidad de detenidos por órdenes vigentes (400 en dos meses) y la desarticulación de bandas, a través de más carabineros patrullando las calles y equipos investigativos con resultados positivos”, explicó.

Quijada añadió que están aumentado los patrullajes en toda la comuna, como también la recepción de denuncias. Advirtió, no obstante, que un “punto a considerar es la importante cantidad de servicios extraordinarios que desvían la atención desde lo netamente preventivo”.

“Solo este año se contabilizan 43 tomas de establecimientos educacionales, decenas de protestas espontáneas y otras autorizadas de gran masividad, que implica destinar personal de Carabineros y medios logísticos de los servicios preventivos a cubrir estas tareas, sucediendo lo propio con el comercio ambulante en diversos puntos de la ciudad de Santiago, y además de las personas en situación de calle, que según cifras del municipio llegan casi a 1.700”, añadió.

La unidad policial que concentra la mayor cantidad de delitos violentos es la Primera Comisaría (2.218). En esta zona se encuentra el centro cívico de Santiago, donde los ilícitos que más se repiten son los robos por sorpresa (lanzazos), los cuales en comparación con 2017 aumentaron en 28%.

En el cuadrante que corresponde, en tanto, a la Segunda Comisaría, la que concentra las denuncias en el Barrio Universitario, los delitos violentos aumentaron en 30 %, en comparación con el año anterior.

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri indicó al diario que “parte importante de este alza es porque hemos llamado a la ciudadanía a denunciar. Yo parto todas las reuniones con vecinos sobre temas de seguridad diciéndoles ‘hecho que no es denunciado no existe’”.

El edil añadió que “hasta hace poco los vecinos no estaban denunciando. El año pasado fui varias veces al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a solicitar más carabineros para Santiago y me preguntaban por qué, si las cifras de las cuatro comisarías de la comuna no indicaban alza en delitos de mayor connotación social. Yo le decía al ministro de entonces, Mario Fernández, que esas cifras eran mentirosas, porque la gente no denunciaba”.

Alessandri también advirtió sobre su preocupación en esta materia: “Acabamos de lamentar el asesinato de una mujer en el Barrio República. Nosotros estamos actuando muy coordinados con las cuatro comisarías, con la fiscalía y la PDI”.