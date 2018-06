Alessandri suspendió las clases por todo el resto del año en el Liceo Amunátegui

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, anunció hoy el cierre anticipado del año escolar en el Liceo Amunátegui, debido a los daños que sufrió el establecimiento producto de la última toma que culminó el sábado en la madrugada con un incendio.

“Lamentablemente, el estado en el que quedó el colegio no nos permite retomar las clases, por tanto, yo he decretado la suspensión de clases y he solicitado al Ministerio de Educación el término anticipado del semestre, en condiciones que el colegio no está apto para recibir alumnos”, señaló en un punto de prensa en la municipalidad.

Para el resto del año, el alcalde informó que se intentará reubicar a los 778 alumnos del Liceo Amunátegui en otros establecimientos de Santiago, para o cual ya informó a la seremi metropolitana de Educación.

“Esto ya es una decisión tomada, hemos informado al Ministerio de Educación, por lo tanto en el Liceo Amunátegui ya no van a haber más clases este 2018″, enfatizó.

Por estos hechos hay siete alumnos detenidos y el alcalde anunció que aplicará su política del rompe-paga a los apoderados responsables por los daños que avaluó en $200 millones.