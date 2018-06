Caso Matute: Pendiente quedó querella por injurias en contra de ministra Rivas

Pendiente quedó la admisibilidad de la querella por injurias en contra de la ministra Carola Rivas, quien investiga el caso Matute y que enfrenta la acción judicial presentada por el ex detective de la PDI, Héctor Arenas.

En este marco, de acuerdo a lo señalado por radio Biobío, este viernes se entregará la decisión, la que será trascendente para determinar si la magistrada es o no suspendida de sus funciones, hasta un eventual juicio en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Los alegatos se efectuaron en la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, en los cuales Arenas denuncia a la ministra Rivas de impugnarle delitos en una serie de entrevistas concedidas a fines de marzo.

Entre éstas, la encargada del caso Matute afirmó, a título personal, que pensaba que el prefecto en retiro sometió a apremios ilegítimos a los jóvenes procesados el año 2001, dichos que dieron curso a la presente querella.

Al finalizar la audiencia, el ex comisario se sumó a la solicitud de la familia Matute Johns, en cuanto a que la ministra Rivas, un escenario que, no obstante, se podría dar este viernes si es que admite, o no, a trámite la querella por injuria.