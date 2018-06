[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] El feminismo no ha perdido el apoyo, las tomas tienen un altísimo rechazo” María Paz Lagos

No es que haya bajado el apoyo al feminismo es que ha bajado lo académico. La gente está de acuerdo con esta movilización pero no quiere seguir perdiendo clases, expresó la periodista y ex Subdirectora Servicio Nacional de la Mujer.

Además precisó que: “La gente está de acuerdo con las manifestaciones callejeras pero no está de acuerdo con las tomas, el rechazo es altísimo y llega a un 73%”.



“Los movimientos sociales tienen un ciclo natural pero lo que ha estado presente las últimas semanas han sido los costos que han tenido que pagar Casas de Estudios emblemáticas por mantener las tomas” expresó Max Colodro y agregó que “Los costos son muy altos a nivel académico y hay una cierta radicalización en las demandas que han generado distancia en sectores de la opinión pública”.

“La opinión pública se aburrió de ser conducida en un carro que parecía tener una propuesta de valor que en su médula era importante, pero con cosas accesorias que terminaron por desvirtuar este movimiento”. Gonzalo de la Carrera se refirió a las formas que se llevaron la protesta del movimiento feminista.

“El feminismo se mezcla con una carga ideológica donde al final se olvida que son mujeres las que están protestando” explicó María Paz Lagos sobre las dimensiones que han tomados las diversas manifestaciones de las mujeres feministas, finalizó expresando que: “la verdadera igualdad va a ser cuando la mujer logre incorporarse desde su condición de mujer”.