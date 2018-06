Velasco al Gobierno: “Nadie puede ser obstruccionista de lo que no existe”

El Presidente del Partido Radical Ernesto Velasco salió al paso de las declaraciones del Gobierno que aseguró que existe “obstruccionismo” por parte de la oposición al criticar la “sequía legislativa” que tiene al Congreso sin tramitar proyectos de ley relevantes en más de 3 meses de Gobierno.

Ante ello, afirmó que “nadie puede ser obstruccionista de lo que no existe, cuando hay un gobierno que no tiene iniciativa. Y quiero señalar principalmente un tema: el económico. Aquí mucho se hizo mención en la campaña de Sebastián Piñera de la reactivación económica, del trabajo pro empleo y fundamentalmente en regiones reactivar la economía. Uno constata que hay muy pocas iniciativas que van en esa dirección”.

“El Gobierno lo que tiene que hacer es tener un mayor liderazgo en aquellos temas que incluso son parte de su programa y a partir de ahí habrá de parte de la oposición no sólo capacidad de diálogo, sino que también capacidad para mejorar todos esos temas que vayan en beneficio de los chilenos”, señaló.

“A nosotros nos preocupa el crecimiento económico, las políticas pro empleo, en materia de regionalización y descentralización y todo lo que tenga relación con mejorar la capacidad de los emprendedores”, manifestó.

Consultado sobre la política migratoria del Gobierno, que ejecutó en estos días la expulsión de más de 50 reos extranjeros, el líder radical respaldó que en estos casos “se aplique la norma”.

En tal sentido, planteó que a todas aquellas personas que siendo extranjeros indocumentados y que haya cometido delitos graves como crímenes, violaciones u otras que tengan que ver con el narcotráfico “se tienen que aplicar sanciones y ser sometidos a un proceso como corresponde. Ahí no puede haber expulsión a priori, sino que primero cumplir la pena. Aquellas personas que no han cometido delitos y son ciudadanos extranjeros y no han regularizado su situación, hay que buscar el espacio de vías administrativas para que quienes sean un aporte puedan hacerlo. Acá tiene que haber una norma general no ideologizada ni excluyente, sino que integradora y flexible con el mercado del trabajo”.

Finalmente, respecto a la relación con la recién asumida directiva de la Democracia Cristiana, el timonel enfatizó en que es una relación que se mantiene y que “se hace camino al andar. La DC es un partido fundamental dentro de la centroizquierda si queremos retomar o reconstruir una mayoría social y política que nos permita el día de mañana volver a gobernar Chile. A la DC hay que darle el tiempo que estime pertinente para tomar sus propias decisiones”.

“Hay mecanismos con los cuales se puede ir fortaleciendo un entendimiento, como a través de los Centros de Estudios, el trabajo legislativo y también con los partidos que tendremos que coordinarnos. No hay que poner la carreta delante de los bueyes, nadie está proponiendo estructuras, coaliciones formales y rígidas, sino que cada partido es libre con su identidad y buscaremos mecanismos de coordinación para ser eficaces”, planteó Velasco.