Ministro Moreno en La Araucanía: “Esta zona es primera prioridad”

En el tercer día de su visita a La Araucanía, el titular de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, reiteró que, tanto para el Presidente Piñera como para el Gobierno, “esta zona es primera prioridad”, dado el nivel de rezago económico y social que mantiene.

En una ruca de Puerto Saavedra, el ministro Alfredo Moreno se dirigió a más de 30 microempresarios del área turística.

“Queremos hacer todo lo que esté en nuestra parte para que la historia en esta región no continúe igual. Lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, en general, es solo poner un poco más de recursos”, planteó.

“Queremos enfrentar cada tema en conjunto con las comunidades mapuche y con los habitantes que no son mapuche, pero esto no es posible arreglarlo solo con la fuerza del Gobierno. Esto hay que hacerlo con todos, requerimos también a la oposición. Si no hay una opinión general de lo que se debe hacer, que incluya a las personas afectadas, no tiene ningún sentido”, agregó.

El ministro se dirigió directamente a los microemprendedores, señalando que “nosotros podemos ayudar en muchas cosas, pero el resultado de lo que ustedes hagan no depende de un señor de la Conadi, del ministerio o de la municipalidad. Lo que quieran lograr depende de cada uno de ustedes y es imposible hacerlo si no tienen considerado trabajar en conjunto”.

Previamente, se reunió con el alcalde de la comuna, Juan Paillafil, en la que también participó el director de la Conadi, Jorge Retamal, encuentro en el que se abordó el trabajo que coordina el ministro Moreno para construir un Acuerdo Nacional para el desarrollo y la paz en la región.

Durante la cita se analizaron los alcances del Plan Impulso Araucanía 2018-2026 y algunas de las principales prioridades de la comuna de Puerto Saavedra, como el desarrollo del turismo, inversión en infraestructura, mejoras de la conectividad, problemas de vivienda en comunidades indígenas y la falta de oportunidades laborales en la zona.