Presidente informó que 140.000 extranjeros ya han regularizado su situación

El Presidente Sebastián Piñera calificó como exitoso el proceso de regularización de migrantes que se inició en abril pasado y que culminara el 23 de julio próximo. Afirmó que hasta el momento se han inscrito en este proceso 140.000 personas, casi la mitad de los 300.000 ilegales que se estima viven en el país.

El mandatario entregó estas cifras en el Gimnasio Polideportivo del Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa, donde encabezó la entrega de 3.000 visas y carnés de identidad a extranjeros que participaron en este proceso regularizador.

“Hoy día estamos entregando estas 3.000 visas y carnés de identidad para que se puedan integrar en plenitud a nuestra sociedad y, al mismo tiempo, estamos expulsando a aquellas personas que cometieron delitos en nuestro país o que están en forma irregular, es decir, no están respetando nuestras leyes”, dijo.

Luego, afirmó que esta nueva política migratoria “ha dado muy buenos resultados, porque ya tenemos una enorme cantidad de personas, 140.000, que ya han iniciado el trámite de regularizar su situación en Chile”

“Eso es bueno para estas personas porque van a poder vivir con paz, con tranquilidad, con seguridad, y también es bueno para nuestro país, porque queremos que las personas que están viviendo en Chile estén bajo el amparo de la ley, que estén en forma regularizada”, añadió.

También detalló que el 56% de las personas que han iniciado el trámite son hombres, y que por países, los que más han regularizado son haitianos, con aproximadamente 46.000 personas, seguidos por venezolanos y peruanos. Por regiones, la Metropolitana registra 79.000 personas en el proceso, seguida por Valparaíso y Tarapacá.

“Chile es, ha sido y va a seguir siendo un país acogedor con aquellos que vienen a buscar una nueva vida, pero que lo quieren hacer en forma honesta, que quieren trabajar para alcanzar una mejor vida, pero sin duda que Chile va a intentar cerrar las puertas con mucho rigor a aquellos que vienen solamente a causarnos daño. No queremos narcotraficantes, no queremos delincuentes, no queremos contrabandistas, no queremos personas que tratan con otras personas”, enfatizó.

Consultado por la iniciativa de la UDI para expulsar a los extranjeros que están cumpliendo condena en Chile, el Presidente Piñera informó que el Gobierno está trabajando para revivir el acuerdo que permitía a peruanos, bolivianos y colombianos terminar sus penas en sus respectivos países. También se está aplicando la expulsión a los condenados que ya cumplieron una parte importante de sus sentencias.