Obispo Infanti niega encubrimiento y acusa manipulación de “Informe Especial"

El obispo de Aysén, Luis Infanti, desmintió hoy las acusaciones de encubrimiento de abusos sexuales efectuadas en el programa “Informe Especial” de TVN, emitido en la noche del martes pasado. Además, Infanti denunció manipulación de los hechos ocurridos en el hogar de menores Villa San Luis, de la Obra don Guanella.

En una extensa declaración, Infanti recordó que la Villa San Luis funcionó como hogar de menores desde el año 1976 en Coyhaique, bajo la responsabilidad canónica y civil de la congregación religiosa “Obra don Guanella” con autonomía del Vicariato Apostólico de Aysén, que solamente aprobó la presencia de la congregación en el vicariato. Agregó que desde 1991 este hogar es colaborador de Sename, entidad responsable de supervisarlo.

Infanti añadió que en 2005 la asistente social y la sicóloga del hogar detectaron maltratos físicos y psicológicos en los menores, y también abusos sexuales entre los mismos menores. De ello informaron al director del hogar, al Sename y a él mismo, como obispo, junto a la comisión Justicia y Paz.

Dado que en la época el Vicariato no contaba con tribunal eclesiástico que acogiera denuncias, Infanti propuso realizar la denuncia a la Fiscalía Regional de Aysénpara una investigación seria, responsable y profesional, lo que se hizo efectivo. El Ministerio Público inició la investigación a cargo del fiscal Luis González Aracena y posteriormente, el Sename se hizo parte de la causa, recordó Infanti.

En la investigación, añadió el obispo, la PDI detectó “graves ilícitos, maltrato infantil y abusos sexuales entre los mismos niños del hogar y personas adultas religiosos de la obra”. Además, en 2005, paralelamente a las acciones iniciadas por el Ministerio Público, informó a la congregación Obra Don Guanella sobre las denuncias de abuso para que, como lo dicta el derecho canónico, la congregación asuma las acciones correspondientes en estos casos.

“ En noviembre de 2006 recibí un informe reservado del Sename que consolida la investigación de varias instituciones sobre el caso, en el cual queda de manifiesto la gravedad de los maltratos, abusos y violaciones en el ex hogar, que dejó en evidencia la participación de sacerdotes y religiosos de la congregación Obra don Guanella, sin identificarlos aún. A raíz de eso me reuní con todo el personal del hogar para instarlos a colaborar con la investigación de la Fiscalía”, agregó Infanti.

También recordó que en noviembre de 2006 el Sename ordenó el cierre del hogar, en 2009 la fiscalía tomó la decisión de archivar provisionalmente la investigación, la que se reabrió en abril de 2011 y que el 4 de agosto de 2011 fue citado a declarar a la Fiscalía como parte de la investigación, “y aporté todos los antecedentes que conocía”.

Asimismo, mencionó que el 5 de noviembre de 2012 el Vicariato creó el Consejo “Cuidado y Esperanza” para la prevención de abusos de menores por parte del clero, en concordancia con las orientaciones de la Conferencia Episcopal de Chile. “Hasta el día de hoy este Consejo no ha recibido denuncias sobre ex hogar de la Villa San Luis”, afirmó Infanti.

Sobre las denuncias mismas de “Informe Especial” de TVN, aseveró que “el señor Luis Hernández, víctima de abuso en el hogar, conversó conmigo el 2011 sobre su traumática experiencia. En este encuentro le pedí perdón en nombre de la Iglesia, reconocí ante él los errores cometidos, así como la condena a estos hechos tan dolorosos. Le expliqué, también, que fue el Vicariato quien puso el tema en manos de la justicia cuando se pidió el cierre del hogar. Me manifestó a su vez su conformidad con el diálogo y la serenidad por haber cerrado un ciclo en su vida”.

“Respecto a lo declarado por la señora Elizabeth Cerda recuerdo haber hablado con ella a fines de 2001, en dicha ocasión expresó su molestia por haber sido desvinculada como cuidadora del hogar, manifestándome además que presentó una demanda al juzgado laboral de Coyhaique por despido injustificado contra la congregación Obra Don Guanella. Le explique que debía remitirse a su empleador directo”, expresó Infanti.

“Posteriormente, me enteré que la causa de su despido estaba relacionada con graves denuncias de maltrato a los mismos niños y niñas del hogar. No recibí de la señora Elizabeth Cerda las denuncias de abuso sexual al interior de la Obra Don Guanella a las que alude en el reportaje. De haber sido así hubiese tomado las medidas correspondientes, tal y como lo hice en 2005 cuando recibí la denuncia formal sobre estos hechos”, añadió el obispo.

“En el reportaje emitido se observa que el señor Felipe Carrasco entregó una carta con antecedentes a los enviados papales en Osorno. En seguida, él afirma haber conversado conmigo tres o cuatro veces entregándome cartas. Esta afirmación la desmiento tajantemente: nunca me he reunido con él ni lo conozco personalmente”, enfatizó.

“Llama la atención que en el reportaje se intentó dar espacio a réplica a otros obispos directamente en sus domicilios. A mí no me contactaron por ninguna vía, y utilizaron mis declaraciones en el programa ‘El Informante’ del 27 de mayo en TVN, sacándolas de contexto”, aseguró.

Con respecto a esto último, Infanti explicó que “ante la pregunta formulada por el periodista Matías del Río sobre mi conocimiento de abusos de menores por parte de clérigos en la región de Aysén, mi respuesta fue ‘no’ refiriéndome a denuncias formales realizadas a través del consejo ‘Cuidado y Esperanza’ del Vicariato. Hasta el día hoy no he recibido ninguna denuncia con esta características por esta vía institucional respecto del ex hogar de la Villa San Luis”.

Finalmente, aseveró que “siempre mi intención ha sido que en este doloroso caso de Villa San Luis se establezca la verdad y se haga justicia”, para luego pedir perdón nuevamente por estos hechos y denunciar manipulación de “actores políticos que hoy aparecen, y que en su momento guardaron silencio”.