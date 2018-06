[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “El tema municipal como tal no se ve en la agenda no es prioritario”, Juan José Santa Cruz sobre modernización del Estado.

“Existe algo de captura del Estado por el mundo político entonces no están alineados los incentivos para generar una modernización” explicó Juan José Santa Cruz con respecto a distintas iniciativas para la modernización del Estado que se han presentado estos días.

“Este país ha sido pionero y líder en Latinoamérica en tener un Estado más eficiente que el resto de la vecindad pero no nos puede llevar a un nivel de conformismo que no seamos capaces de seguir avanzando en la línea correcta”, agregó.



“ Acá tenemos un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria y que ha optado por comisiones transversales en temas relevantes para el país” comentó Santa Cruz y también dijo que: “acá tenemos una fijación de que un Gobierno se mide por el tema legislativo, como diciendo los problemas se solucionan con leyes y yo creo que esa es una falacia, más vale ser eficiente en la legislación”.

Uno dice, es suficiente modificar el estatuto administrativo? No. Hay que replantear todo el régimen de contratación. Yo lo veo prácticamente imposible #PabloVeloso sobre ley para modernizar el #Estado “yo no tengo idea si las medidas que va a dar a conocer el Ministro Blumen van a incluir este punto, yo no me hago muchas ilusiones”

“A mí me encantaría que hubiera un gobierno que fuera capaz de llevar esto adelante, hoy lo veo imposible. Yo creo que el Gobierno va a dar la pelea en lo que pueda hacer diferencia y no donde se va a desgastar en una batalla en el parlamento” sentenció Santa Cruz.

“Yo creo que el Gobierno Central es demasiado superior y mejor al Gobierno Municipal. Las mayores carencias que podemos tener en el Estado están claramente en los municipios”, expresó Juan José Santa Cruz

“El problema de hablar de modernización del Estado y contratación es una mirada de élite, porque todos centran la mirada en el Gobierno Central pero la gran cantidad de empleados estatales están en los Municipios”, enfatizó Pablo Veloso.

“El tema municipal como tal no se ve en la agenda y no se ve desde siempre, no es prioritario”, finalizó Juan José Santa Cruz.