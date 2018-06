Ministro Walker y visita a Petorca: “Aquí se va a cumplir la Ley”

“Tenemos que iniciar un diálogo profundo para ver qué medidas tomar en el corto plazo (…) el tema del agua tiene dos aristas, un buen Código de Aguas y disponibilidad de agua. Tenemos que tecnificar el riego en Chile, darle un mejor uso y asociarnos en torno al recurso”. Así de claro fue el ministro de Agricultura, Antonio Walker, durante el encuentro que sostuvo con la comunidad agrícola de la provincia de Petorca, donde se expusieron los principales problemas que tiene la comunidad que se ha visto afectada por un escenario de escasez hídrica por varios años.

Durante el encuentro, que convocó a más de 200 agricultores y productores de la provincia de Petorca, el ministro Walker -primer secretario de Estado que visita la zona-, enfatizó en la importancia que tiene el diálogo, la asociatividad y el trabajo conjunto como una herramientas para hacer frente a esta problemática y comprometió el apoyo del Minagri para ser un articulador en la búsqueda de soluciones para los problemas que afectan a la provincia. De hecho, fueron los representantes de los principales rubros productivos de la zona quienes expusieron sus demandas ante la problemática que los afecta.Este mecanismo de diálogo ha sido una constante desde que la autoridad llegó al Gobierno del Presidente Piñera y refleja la política de puertas abiertas que instauró Walker tras recorrer todo Chile sólo en un par de meses.

Respecto a la denuncia de irregularidades en la extracción de agua en la provincia, el ministro Walker, fue enfático en señalar que, “nosotros queremos ser garante que aquí se va a cumplir la ley (…) todos aquellos que tenemos una responsabilidad pública debemos velar porque se respete el Estado de Derecho. Tenemos que hacer una agricultura sustentable, por eso el Ministerio de Obras Públicas vino a hacer un catastro donde se han detectado varias irregularidades que tenemos que corregir porque lo primero que debemos hacer es respetarnos cumpliendo la ley”, señaló.

En ese sentido realizó un llamado a que los agricultores establezcan puentes de conversación, asociatividad y diálogo para mejorar la organización. “El agua es un bien nacional de uso público, los agricultores no especulan, el agua se usa para producir alimentos, pero no hemos administrado bien el agua. Hay lugares que tienen más problemas que acá, por ejemplo, en Copiapó, pero ahí se han organizado y formado comunidades de aguas subterráneas y de superficie que son muy eficientes. Lo han hecho con tecnología, con telemetría conectadas a una oficina donde se manejan los pozos. Por eso es necesaria la organización, tener juntas de vigilancia, que aquí no hay, y en esto nosotros los podemos asesorar”, detalló el Secretario de Estado.