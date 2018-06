Onemi activó sistemas de protección civil por temporal entre Atacama y Aysén

La Onemi activó todos los sistemas de protección civil de las regiones de Atacama a Aysén, debido a evento meteorológico con intensas precipitaciones de agua y nieve, viento y marejadas que se espera en gran parte del país para este fin de semana.

De acuerdo al pronóstico analizado en una reunión técnica de Onemi central, se espera que este temporal comience entre el mediodía del domingo y la medianoche. En cuanto a la isoterma 0 °C, estará relativamente alta para la época durante el día sábado, descendiendo hasta los 2.000 metros durante el domingo.

En cuanto a los montos pronosticados, se espera que para la Región de Coquimbo el domingo 1 de julio y el lunes 2 se presente la mayor intensidad de precipitaciones en sectores de cordillera y costa, los que podrían alcanzar hasta 30 mm.

En tanto, para Valparaíso se prevé que éstas alcancen los 20 a 30 mm en sectores del valle. Para la Región Metropolitana se esperan montos que fluctúan entre los 15 y 25 mm, además de nieve en cordillera.

Además, el archipiélago de Juan Fernández se encuentra con alerta meteorológica por viento y precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, las cuales se registrarían durante el sábado 30 de junio.

En tanto, entre Huasco y el Maule las precipitaciones llegarían entre el mediodía del domingo y la madrugada del lunes.

Para la Región del Biobío, el máximo de precipitaciones sería el día domingo, pero se espera que continúen los fenómenos meteorológicos sobre la región, con vientos que podrían alcanzar los 60 km/h.

En cuanto a la Región de La Araucanía, para este nuevo evento las precipitaciones y la condición de tiempo en general debieran estar bajo el rango de moderado, debido a que este nuevo sistema frontal será bloqueado por una masa de aire frío en Argentina, por lo que no avanzaría hacia la precordillera o cordillera. Se espera además que la próxima semana se generen dos nuevos eventos durante los días martes, miércoles y jueves próximos.

Al momento, en la Región de Aysén se registra abundante precipitación de nieve en las zonas altas de la región (sobre 500 metros), lo que ha causado acumulación de hasta un metro de nieve, además de interrupciones de conectividad terrestre y aérea. Ante las temperaturas que se esperan se ha activado al sector de Agricultura por el riesgo que esta condición conlleva.

Además, las comunas costeras de la zona amagada por evento meteorológico se encuentran en alerta por marejadas anormales con olas que alcanzarían hasta los 5 metros de altura.

Por lo anterior, las direcciones regiones de Onemi activaron los sistemas de protección civil en sus distintos niveles y se mantendrá un monitoreo constante de las distintas zonas y puntos críticos.

Finalmente, Onemi llamó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y a no exponerse innecesariamente a condiciones de riesgo, evitando el ingreso a zonas cordilleranas si no es estrictamente necesario y no transitar por zonas o caminos anegados.