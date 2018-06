Senador Kast por anuncio en la Araucanía: “esta tarea va a terminar cuando desarticulemos estos grupos de crimen organizado”

Desde la Araucanía, el senador de Evópoli Felipe Kast conversó en la Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura sobre la visita del Presidente Piñera y el anuncio que realizó ayer de implementar drones, cámaras térmicas y otras tecnologías para combatir el terrorismo en el sector.

El parlamentario destacó que la región que él representa sea una de las prioridades del gobierno pero afirmó que es una tarea a largo plazo. “Esto no se va a resolver de la noche a la mañana. Necesitamos inteligencia sofisticada. Yo creo que aquí no hay que subir las expectativas. El terrorismo no es fácil, esta tarea va a terminar cuando desarticulemos estos grupos de crimen organizado”, precisó el senador.

A la vez hizo un llamado a no guardar silencio ante cualquier ataque de carácter terrorista. “Si nos quedamos pasivos por tratar de maquillar la realidad para estar en lo políticamente correcto, le hacemos un flaco favor al pueblo mapuche, que queda estigmatizado”, afirmó el senador Kast.

La propuesta presentada por el Presidente Piñera cuenta con una inversión privada de hasta 16 mil millones de dólares en tecnologías y refuerzos.