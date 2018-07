Intendente de la Araucanía por críticas a Plan Impulso: “Es una exageración, de la misma gente que ha impedido que se ponga orden durante los últimos 20 años”

En entrevista en la Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura, el Intendente de la Araucanía, Luis Mayol, conversó sobre el Plan Impulso Araucanía que fue presentado la semana pasada por el Presidente Piñera, y sobre las críticas que éste tuvo por parte de la oposición.

“Hay todo en esto una exageración, de la misma gente que ha impedido que se ponga orden durante los últimos 20 años”, afirmó el Intendente.

El Plan cuyo plazo es hasta el 20 de Agosto de este año, busca garantizar seguridad en la comunidad y disminuir la violencia rural.

“Estamos tratando nosotros de mostrarle al resto del país que en la Araucanía hay un tremendo potencial de oportunidades y se puede trabajar sin ningún problema, para que la gente pueda invertir”, precisó la autoridad regional, con miras a la Agricultura del país, considerando que el Consejo de la Sociedad Nacional de Agricultura expuso este plan ante empresarios para aprovechar las oportunidades del territorio.

Pero la parte económica y de desarrollo no es la única parte de este plan, en la que el Intendente afirmó que “la otra pata es más institucional, dice lograr un acuerdo de paz, hacer unos acuerdos legales, como crear un nuevo ministerio de pueblos indígenas, ver una participación en el parlamentos. Ese no tiene plazo, no como el plan Impulso que es hasta agosto”.