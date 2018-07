Ministra Isabel Plá anuncia Registro Único de Mujeres Víctimas de Violencia

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, se reunió hoy con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y las autoridades integrantes del Circuito Intersectorial de Femicidios para anunciar la creación del Registro Único de Mujeres Víctimas de Violencia.

El Circuito Intersectorial de Femicidios es un mecanismo de coordinación interinstitucional, que tiene por objetivo garantizar la protección y atención integral (psicológica, social y legal) en casos de mujeres afectadas por femicidios frustrados, así como también de sus familiares y otras víctimas adultas en los casos de femicidio consumado.

Durante el encuentro también participó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; el director general de Carabineros de Chile, Hermes Soto; el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinoza; la directora nacional del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda; la directora(s) nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Solis; el director(s) nacional Servicio Médico Legal, Dr. Gabriel Zamora y el Fiscal Regional Metropolitano, José Luis Pérez.

En la actividad, los ministros Chadwick y Plá realizaron una presentación en la cual se refirieron a las cifras de femicidios consumados y frustrados, funcionamiento actual del circuito, falencias del sistema y propuestas de mejora.

“Hemos acordado varios objetivos estratégicos para disminuir de manera significativa la violencia en contra de la mujer y reforzar la confianza en las instituciones que están a cargo de la prevención, persecución y sanción de los agresores”, informó la ministra Plá luego del encuentro.

Dentro de los anuncios, destaca la creación de un Registro Único de Mujeres Víctimas de Violencia, con la finalidad que cada una de las instituciones cuenten con la información oportuna y efectiva en relación con las acciones que ha realizado el Estado con respecto a la prevención, acompañamiento e investigación de las acciones denunciadas.

Además, se informó la implementación de una medición continua, ya que en Chile los indicadores están dispersos y no permiten evaluar correctamente las políticas que se realizan: “Es urgente modernizar el monitoreo de medidas cautelares y buscar todos los mecanismos que nos permitan prevenir los actos de violencia en contra de la mujer”, continuó la ministra Plá.

La mesa técnica integrada por los especialistas de cada una de las instituciones deberá entregar, en un plazo de 60 días, un documento con las especificaciones y proyectos correspondiente a cada medida anunciada.

Cabe mencionar que a la fecha se registran 18 femicidios consumados durante 2018, siete menos que en el mismo periodo de 2017.

Por otra parte, desde 2005 a 2017, el número de delitos de Violencia intrafamiliar (VIF) ha aumentado en un 33% a nivel general y en un 20% los casos cuyas víctimas son mujeres, lo que demuestra que las políticas implementadas por los sucesivos gobiernos no han sido suficientes ni efectivas para prevenir la violencia.

Por consiguiente, la ministra Plá reiteró el llamado a las mujeres de denunciar, ya que, según datos del Circuito, entre 2017 y 2018 sólo 4 de cada 10 mujeres víctimas de femicidio había hecho una denuncia, de las cuales solo el 33% contaba con medidas cautelares: “Todavía en Chile no hay un consenso unánime de que no es posible y nada justifica violentarse en contra de una mujer” aseguró la Secretaria de Estado, agregando que “en Chile, toda mujer debe sentirse segura y tranquila de hacer una denuncia por acoso o abuso y reitero mi respaldo a todas las mujeres que están atreviéndose a denunciar porque no solo están dignificándose como personas, sino que están contribuyendo al cambio cultural de tolerancia cero a cualquier conducta que lesione la dignidad de las personas”.

Asimismo, cerca de un 40% de las víctimas de femicidio frustrado en el mismo periodo de tiempo, rechazó ser representadas judicialmente.

En cuanto a los avances legislativos de los proyectos que forman parte de la Agenda Mujer, mañana la ministra debe informar a la Comisión de Constitución del Senado sobre el proyecto de ley que sanciona la violencia en el pololeo, el cual se encuentra en segundo trámite.