Vocera Pérez felicita a mujeres que se atrevieron a denunciar a Nicolás López

La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, felicitó a las mujeres que se atreven a denunciar los abusos sexuales en un contexto de acoso laboral, y llamó a las afectadas por estas situaciones a acercarse al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para recibir apoyo.

La ministra se refirió al tema del cineasta Nicolás López tras participar en el comité político que se realizó esta mañana en La Moneda. Consultada sobre las denuncias contra López, afirmó que dan cuenta de “un abuso permanente, consistente, de un actuar en desmedro de la mujer y creemos que la justicia tiene que investigar”.

Luego, felicitó a las “mujeres valientes, a las mujeres que cada día se atreven más a levantar la voz, sabiendo muchas veces que detrás de esa valentía de poder reivindicar sus derechos muchas veces están las amenazas de la pérdida del trabajo, de la pérdida de oportunidades. Aun así, esas mujeres levantan la voz y dicen no más, no más por mí y no más por ninguna otra mujer”.

Añadió que “ese es el Chile que hoy tiene que conmoverse y accionar en contra del abuso sexual, en contra del abuso laboral, del maltrato y del acoso, ese es el Chile que queremos, ese es el Chile que nosotros respetamos y por eso como gobierno esperamos la investigación del Ministerio Público”.

“Y le decimos a esas mujeres que todo lo que necesiten por parte del Gobierno, bajo el amparo del Ministerio de la Mujer, como lo hemos hecho en otros casos que hemos conocido y que también han sido públicos, cuentan con nosotros, porque no están solas”, agregó.

La vocera de La Moneda también confirmó que informó que en los próximos días se enviarán una serie de proyectos al Congreso, incluyendo el proyecto que modifica el Servicio de Evaluación Ambiental, una nueva ley de trasplante de órganos y el proyecto que sanciona las incivilidades.