90 días será el plazo para que los no donantes se registren en notarías

Un plazo de 90 días otorgará el gobierno a quienes no deseen ser donantes de órganos, para que ratifiquen su voluntad ante una notaría y quienes no realicen este trámite, pasarán automáticamente a ser donantes, según publicó ‘La Tercera’.

Esto es lo que plantea un proyecto de ley que el gobierno enviará al Congreso, en una iniciativa con la cual el Ejecutivo busca frenar la baja de donantes. De hecho, entre el primer semestre del año pasado y este las personas en el país que donaron un órgano cayeron a casi la mitad: de 96 a 52.

El texto será ingresado esta semana por la Cámara de Diputados, según anunció ayer el ministro de Salud, Emilio Santelices, subrayando que lo harán “para lograr la donación de órganos universal y así poder recuperar los donantes que Chile necesita para que muchos se recuperen con el programa de trasplantes”.

La iniciativa busca corregir el actual registro de cuatro millones de personas que están inscritas, erróneamente, como no donantes. A esto se suma el dictamen de Contraloría, de diciembre pasado, que establece que las familias de quienes están registrados como no donantes, en la fallida nómina -implementada entre 2010 y 2013 por el Registro Civil- no podrán ser consultados por los médicos procuradores sobre la última voluntad de su pariente.

Por esto, se han perdido al menos 38 trasplantes y 15 donantes efectivos en los distintos hospitales.

¿Cómo funcionará para quienes quedarán en el registro como no donantes? “Serán 90 días para que las personas vayan a una notaría a ratificar que no son donantes. Y posterior a eso, 180 días para que el Registro Civil actualice esa nómina”, afirmó la de Redes Asistenciales, Gloria Burgos.