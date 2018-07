[SE DIJO EN DIRECTO AL GRANO] “Hay poca confianza en la justicia y por eso se va a los medios” Pablo Veloso sobre Carlos Gajardo por caso Penta

“Estamos caminando hacia un terreno que es peligro, si los Ministros y las autoridades judiciales van a seguir siendo nombrado por un criterio político más que por experiencia capacidades y competencias, probablemente nos vamos a empezar a ver con acuerdos que son inentendibles para la gente”, aseveró el abogado Pablo Veloso y agregó que: “no había razones suficientes para cerrar la línea del cohecho, eso se debió haber seguido investigando”.



“La forma de referirse que tuvo Carlos Gajardo no me parece, es como pararse en la trinchera y tirarle piedras a quienes fueron sus colegas. Sus dichos me parecen exagerados”, expresó Veloso sobre los dichos del exfiscal Gajardo al actual Fiscal Guerra.

“Yo parto del supuesto que en general la justicia funciona pero hoy es una costumbre el linchamiento público frente a cualquier caso”, dijo Juan José Santa Cruz y dijo sobre el ex Fiscal que “discrepo con el exfiscal Gajardo, mientras fue fiscal todo se filtraba en la fiscalía, cuando tengo entendido está prohibido por ley”.

Habría que ver: si la pega que le entregaron al actual fiscal estaba tan bien hecha ¿qué pasó? ¿cuánto usted aportó a que esto ocurriera si estuvo a cargo tanto años? preguntó al aire Juan José Santa Cruz al exfiscal Carlos Gajardo.

“Él generó expectativas y lo hizo con una agenda política, de perfilarse, lo hizo bien, aprovechó una situación de desconfianza a nivel país él terminó como un especie de Robin Hood pero terminó yéndose y lo otros no quedaron muy bien”, finalizó Santa Cruz.