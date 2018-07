Alcalde Lavín tras falso Uber: “No demos tanta información en las rr.ss"

El alcalde de la comuna de Las Condes, Joaquín Lavín abordó el caso del falso Uber que intentó llevarse a un niño a las afuera del Colegio Cumbres.

El edil afirmó que “no demos tanta información en las redes sociales. Estos delincuentes sabían el nombre de la mamá y sabían el nombre de los niños” dijo Lavín.

“Exijamos a nuestros hijos claramente que no pueden subirse a autos ajenos, eso es súper importante. Y lo otro, que tengamos números de contacto. Si de repente no contesta, tengan el teléfono de la abuela o de otra persona. Afortunadamente no pasó nada, pero tengamos cuidado”, agregó el jefe comunal.

Por su parte el fiscal de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Ernesto Navarro, confirmó que recibieron la denuncia por parte de la apoderada del menor.

Navarro asegura que “decretamos una serie de diligencias, principalmente ubicar las cámaras de seguridad en el lugar que sucedieron los hechos y tomar contacto con los menores para que retraten los hechos del día de ayer, estamos esperando contactarnos con ellos y poder conversar” apuntó el persecutor.